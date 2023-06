Börsenplätze Uniper-Aktie:



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit Sitz in Düsseldorf und Aktivitäten in mehr als 40 Ländern. Mit rund 7.000 Mitarbeitenden leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit in Europa. Die Kernaktivitäten von Uniper umfassen die Stromerzeugung in Europa, den weltweiten Energiehandel sowie ein breites Gasportfolio.



Uniper beschafft Gas - auch als verflüssigtes Erdgas (LNG) - und andere Energieträger auf den Weltmärkten. Das Unternehmen besitzt und betreibt Gasspeicher mit einer Kapazität von mehr als 7 Milliarden Kubikmetern. Uniper plant, seine rund 22,5 GW installierte Strom-Erzeugungskapazität in Europa bis 2035 CO2-neutral zu betreiben. Bereits heute ist das Unternehmen einer der größten Betreiber von Wasserkraftwerken in Europa und plant den weiteren Ausbau von Solar- und Windenergie als Schlüssel für eine nachhaltigere und unabhängigere Zukunft.



Uniper ist ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung innovativer, CO2-reduzierender Lösungen auf dem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Wasserstoff-Pionier ist Uniper weltweit entlang der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen. (05.06.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Von Null auf 100 innerhalb von vier Tagen. Die Aktie von Uniper habe sich binnen kürzester Zeit im Wert verdoppelt. Der Grund: Spekulationen um eine Re-Privatisierung. Der verstaatlichte Energieversorger sei im Zuge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine ins Straucheln geraten und daraufhin vom deutschen Staat aufgefangen worden. Jetzt aber falle der Kurs wieder. Und das beschleunige. Wie gehe es weiter?Erst vier, dann acht, nun nur noch fünf - die Aktie des Energieversorgers Uniper fahre Achterbahn. Und mit ihr offenbar eine Vielzahl an Privatanlegern, die aufgrund des verschwindend geringen Streubesitzes von etwa einem Prozent mit dem Titel leichtes Spiel hätten. So schreibe denn auch die Nachrichtenagentur dpa-AFX, bei Uniper hätten "Spekulanten derzeit das Sagen". So schnell, wie der Aktienkurs des verstaatlichten Versorgers zuletzt gestiegen sei, so rasant gehe derzeit der Verfall. Am Montag würden die Papiere zeitweise nochmals um fast 22 Prozent einbrechen und würden 4,851 Euro kosten.Nach der Unternehmensmeldung vom 23. Mai hätten sich die Papiere in wenigen Tagen bis Anfang Juni mehr als verdoppelt bis auf etwas über acht Euro und den höchsten Stand seit Ende November 2022 erreicht. Ausgehend vom Rekordtief Ende Dezember 2022 bei 2,09 Euro, habe sich der Kurs fast vervierfacht. Uniper habe mitgeteilt, dass man dank Absicherungsgeschäften "signifikante Gewinne aus der Ersatzbeschaffung von Gasmengen" für russische Lieferkürzungen erwarte. Weitere Eigenkapitalerhöhungen des Bundes würden daher nicht mehr erforderlich sein.Weil Uniper-Finanzchefin Jutta Dönges das Ziel ausgerufen habe, Uniper als eigenständiges Unternehmen möglichst rasch wieder in überwiegend private Hände zu geben, hätten Anleger auf eine Re-Privatisierung spekuliert und so den Kurs in immer größere Höhen getrieben.Ende November seien die Aktien nach Meldungen über eine weitere hohe Kapitalerhöhung eingebrochen. Diese sei nötig geworden, weil der Versorger wegen fehlender russischer Gaslieferungen ins Straucheln geraten sei und Gas teuer habe zukaufen müssen. Hintergrund sei der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die deshalb von der westlichen Staatengemeinschaft verhängten Sanktionen gegen Russland, weshalb Russland die direkten Lieferungen nach Deutschland erst eingeschränkt und dann gestoppt habe. Inzwischen hat aber der Preis für europäisches Erdgas wieder das Vorkriegsniveau erreicht, so Leon Müller von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link