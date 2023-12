Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit Sitz in Düsseldorf und Aktivitäten in mehr als 40 Ländern. Mit rund 7.000 Mitarbeitenden leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit in Europa. Die Kernaktivitäten von Uniper umfassen die Stromerzeugung in Europa, den weltweiten Energiehandel sowie ein breites Gasportfolio.



Uniper beschafft Gas - auch als verflüssigtes Erdgas (LNG) - und andere Energieträger auf den Weltmärkten. Das Unternehmen besitzt und betreibt Gasspeicher mit einer Kapazität von mehr als 7 Milliarden Kubikmetern. Uniper plant, seine rund 22,5 GW installierte Strom-Erzeugungskapazität in Europa bis 2035 CO2-neutral zu betreiben. Bereits heute ist das Unternehmen einer der größten Betreiber von Wasserkraftwerken in Europa und plant den weiteren Ausbau von Solar- und Windenergie als Schlüssel für eine nachhaltigere und unabhängigere Zukunft.



Uniper ist ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung innovativer, CO2-reduzierender Lösungen auf dem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Wasserstoff-Pionier ist Uniper weltweit entlang der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen. (11.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Der verstaatlichte Energiekonzern habe bei einer außerordentlichen Hauptversammlung am Freitag wichtige Weichenstellungen für die Zukunft vorgenommen. Durch die nun getroffenen Maßnahmen werde etwa der Ausstieg des Bundes vorbereitet und - zumindest theoretisch - der Weg für eine Wiederaufnahme der Dividendenausschüttung geebnet.Die Aktionäre von Uniper hätten bei der außerordentlichen Hauptversammlung am Freitag den Plänen für eine Kapitalherabsetzung zugestimmt. Zudem sollten Aktien zusammengelegt werden: Aus 20 alten Uniper-Aktien werde eine neue. Mit der Umstrukturierung des Eigenkapitals werde der zum Jahresende 2022 festgestellte Milliarden-Bilanzverlust zum Jahresende 2023 vollständig ausgeglichen. "Wir schaffen auf diese Weise eine Handlungsoption für die deutsche Bundesregierung, durch die sie ihre Uniper-Aktien künftig wieder veräußern kann", habe Vorstandschef Michael D. Lewis gesagt.Der im Zuge der Gaskrise fast vollständig verstaatlichte Energiekonzern solle wieder privatisiert werden. Die EU habe Deutschland dazu verpflichtet, ihren Anteil an Uniper bis Ende 2028 von derzeit 99% auf 25% plus eine Aktie zu reduzieren. Zudem werde mit der Maßnahme grundsätzlich die Dividendenfähigkeit wieder hergestellt, habe das Unternehmen mitgeteilt. Dadurch solle das Unternehmen wieder attraktiver für künftige Investoren werden.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Uniper-Aktie: