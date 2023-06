Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

5,188 EUR -6,01% (14.06.2023, 10:50)



XETRA-Aktienkurs Uniper-Aktie:

5,15 EUR -6,67% (14.06.2023, 10:34)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit Sitz in Düsseldorf und Aktivitäten in mehr als 40 Ländern. Mit rund 7.000 Mitarbeitenden leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit in Europa. Die Kernaktivitäten von Uniper umfassen die Stromerzeugung in Europa, den weltweiten Energiehandel sowie ein breites Gasportfolio.



Uniper beschafft Gas - auch als verflüssigtes Erdgas (LNG) - und andere Energieträger auf den Weltmärkten. Das Unternehmen besitzt und betreibt Gasspeicher mit einer Kapazität von mehr als 7 Milliarden Kubikmetern. Uniper plant, seine rund 22,5 GW installierte Strom-Erzeugungskapazität in Europa bis 2035 CO2-neutral zu betreiben. Bereits heute ist das Unternehmen einer der größten Betreiber von Wasserkraftwerken in Europa und plant den weiteren Ausbau von Solar- und Windenergie als Schlüssel für eine nachhaltigere und unabhängigere Zukunft.



Uniper ist ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung innovativer, CO2-reduzierender Lösungen auf dem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Wasserstoff-Pionier ist Uniper weltweit entlang der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen. (14.06.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Die Uniper-Aktie bleibe weiter fest in der Hand weniger Spekulanten. Neues Material für ihre Aktivitäten würden sie nun ausgerechnet vom Unternehmen selbst erhalten. Finanzchefin Jutta Dönges, die bereits in der Vergangenheit mit ihren Äußerungen für Furore gesorgt habe, habe der "Börsen-Zeitung" ein ausführliches Interview gegeben. Darin stelle sie etwas interessantes in Aussicht.Uniper, voriges Jahr vom deutschen Staat vor der Pleite gerettet, habe ein Problem. Aus Absicherungsgeschäften habe das Unternehmen einen Gewinn von etwa 2 Mrd. Euro erzielt. Doch einfach als Jahresüberschuss buchen - das gehe nicht. Finanzchefin Jutta Dönges habe im Interview mit der "Börsen-Zeitung" von Mittwoch erklärt: "Der Gewinn aus den Absicherungsgeschäften ist nicht mit unserem Jahresergebnis zu verwechseln. Zur Verwendung des Gewinns aus den Absicherungsgeschäften befinden wir uns in Gesprächen mit dem Finanzministerium." Wer gehofft habe, der Konzern würde den Gewinn einfach ausschütten, müsse den Traum wohl aufgeben. "Für uns ist es ungleich schwerer, als es bei Lufthansa oder TUI war, das Geld zurückzuführen. Wir haben beispielsweise keine stillen Einlagen, die ein Unternehmen an den Kapitalgeber einfach wieder zurückzahlen kann", so Dönges.Die Gespräche mit dem Bundesfinanzministerium würden andauern. Aus den Aussagen von Dönges könne man schließen, dass sich die Finanzchefin intensive Gedanken zur Verwendung des Geldes gemacht habe und mache - und zwar einer Verwendung im Sinne des Unternehmens. "Natürlich wäre es schön, das Kapital in Projekte zu investieren, die eine Rendite erwirtschaften und damit allen Aktionären, also auch dem Bund zugutekommen." Es sei v.a. eine Aussage im Gespräch, die Anleger wohlwollend zur Kenntnis nehmen würden. Bereits im Laufe der kommenden Wochen möchte Uniper sich zu den weiteren Aussichten äußern. Dönges dazu: "Wir werden uns noch in diesem Sommer zur neuen strategischen Ausrichtung äußern." Dann werde es insbesondere darauf ankommen, wie ein mögliches Exit-Szenario des Staates aussehen könnte.Die Aussagen der Finanzchefin würden unterstreichen, dass Uniper viel Energie dafür verwende, ein tragfähiges Zukunftskonzept zu erarbeiten. Man möchte den Bund als Aktionär am liebsten verabschieden und wieder selbst am Kapitalmarkt Aktivitäten entfalten. Der Streubesitz deutlich unter der 1%-Marke sorge bis dahin dafür, dass der Titel markteng bleibe und große Ausschläge eher die Regel sein würden als die Ausnahme. Entsprechende Vorsicht sei daher geboten, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Uniper-Aktie: