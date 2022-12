Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

2,982 EUR +2,19% (19.12.2022, 22:02)



XETRA-Aktienkurs Uniper-Aktie:

2,998 EUR +4,02% (19.12.2022, 17:35)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit Sitz in Düsseldorf und Aktivitäten in mehr als 40 Ländern. Mit rund 7.000 Mitarbeitenden leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit in Europa. Die Kernaktivitäten von Uniper umfassen die Stromerzeugung in Europa, den weltweiten Energiehandel sowie ein breites Gasportfolio.



Uniper beschafft Gas - auch als verflüssigtes Erdgas (LNG) - und andere Energieträger auf den Weltmärkten. Das Unternehmen besitzt und betreibt Gasspeicher mit einer Kapazität von mehr als 7 Milliarden Kubikmetern. Uniper plant, seine rund 22,5 GW installierte Strom-Erzeugungskapazität in Europa bis 2035 CO2-neutral zu betreiben. Bereits heute ist das Unternehmen einer der größten Betreiber von Wasserkraftwerken in Europa und plant den weiteren Ausbau von Solar- und Windenergie als Schlüssel für eine nachhaltigere und unabhängigere Zukunft.



Uniper ist ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung innovativer, CO2-reduzierender Lösungen auf dem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Wasserstoff-Pionier ist Uniper weltweit entlang der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen. (19.12.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Am Montag hätten die Aktionäre den Weg zur Verstaatlichung des Düsseldorfer Energiekonzerns geebnet. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung hätten über 99% der Übernahme durch den deutschen Staat zugestimmt. Da dem Gasversorger ohne die Übernahme die Insolvenz gedroht hätte, sei die Zustimmung nur noch Formsache gewesen.Die beschlossenen Stabilisierungsmaßnahmen würden neben einer Kapitalerhöhung von 8 Mrd. Euro, zu deren Zeichnung ausschließlich der Bund berechtigt sei, zusätzlich ein genehmigtes Kapital von bis zu 25 Mrd. Euro vorsehen. Mit Vollzug der Übernahme würde das Bundesministerium für Finanzen einen Anteil von 98,5% an Uniper verwalten.Die Übernahme könne nur noch von der EU-Komission aufgehalten werden. Diese prüfe den Deal noch nach dem Beihilferecht. Uniper rechne damit, dass die Genehmigung in den kommenden Tagen erfolge. Jedoch könnten dem Konzern Auflagen, wie z.B. der Verkauf von Geschäften, drohen würden. Das Management habe zuletzt verlauten lassen, man hoffe, dass die Auflagen nicht zu drastisch ausfallen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Uniper-Aktie: