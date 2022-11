Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

7,175 EUR +1,13% (22.11.2022, 14:25)



XETRA-Aktienkurs Uniper-Aktie:

7,115 EUR +3,87% (22.11.2022, 14:11)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit rund 11.500 Mitarbeitenden in mehr als 40 Ländern. Das Unternehmen plant, in der europäischen Stromerzeugung bis 2035 CO2-neutral zu werden. Mit rund 33 Gigawatt installierter Kapazität gehört Uniper zu den größten Stromerzeugern weltweit. Unipers Kernaktivitäten umfassen sowohl die Stromerzeugung in Europa und Russland als auch den globalen Energiehandel, sowie ein breites Gasportfolio, das Uniper zu einem der führenden Gasunternehmen in Europa macht. Uniper ist zudem ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung von innovativen, CO2-mindernden Lösungen auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Pionier im Bereich Wasserstoff ist Uniper weltweit entlang der kompletten Wertschöpfungskette tätig und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen.



Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf und ist eines der größten börsennotierten deutschen Energieversorgungsunternehmen. (22.11.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Die verrückten Kursbewegungen bei dem SDAX-Titel würden sich am Dienstag fortsetzen. Zwischenzeitlich lege das Papier des schwer kriselnden Gasversorgers erneut mehr als 20 Prozent zu. Inzwischen sei das Kursplus allerdings komplett zusammengeschmolzen und die Uniper-Aktie ins Minus gedreht. Das zeige einmal mehr, dass die Erholungsrally stark von Zockern getrieben sei.Als Grund für den Kursanstieg seien am Markt am Dienstag zunächst die möglichen Staatshilfen für den deutschen Gaskonzern VNG genannt worden. Allerdings sei ohnehin seit Langem klar, dass Uniper gerettet werden dürfte. Wie es angesichts der anstehenden Verstaatlichung mit der Aktie weitergehe, bleibe aber nach wie vor offen.Dennoch habe die Uniper-Aktie nun innerhalb von nicht einmal zwei Wochen zum heutigen Tageshoch 185 Prozent zugelegt. Höher habe der Titel letztmals im Juli notiert. Jedoch erscheine angesichts der enormen Intraday-Ausschläge eine charttechnische Analyse kaum sinnvoll, auch sei eine Bewertung anhand der operativen Entwicklung unmöglich, da Uniper weiterhin vor allem ein Spielball der politischen Entwicklungen sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Uniper-Aktie: