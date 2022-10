Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit rund 11.500 Mitarbeitenden in mehr als 40 Ländern. Das Unternehmen plant, in der europäischen Stromerzeugung bis 2035 CO2-neutral zu werden. Mit rund 33 Gigawatt installierter Kapazität gehört Uniper zu den größten Stromerzeugern weltweit. Unipers Kernaktivitäten umfassen sowohl die Stromerzeugung in Europa und Russland als auch den globalen Energiehandel, sowie ein breites Gasportfolio, das Uniper zu einem der führenden Gasunternehmen in Europa macht. Uniper ist zudem ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung von innovativen, CO2-mindernden Lösungen auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Pionier im Bereich Wasserstoff ist Uniper weltweit entlang der kompletten Wertschöpfungskette tätig und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen.



Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf und ist eines der größten börsennotierten deutschen Energieversorgungsunternehmen. (26.10.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Beim größten deutschen Gasimporteur Uniper würden sich durch die gestiegenen Gaspreise die Verluste häufen. Für das dritte Quartal werde ein deutlich negatives Ergebnis erwartet, wie Uniper überraschend am Dienstagabend in Düsseldorf mitgeteilt habe. Die Verluste würden sich auch auf das bilanzielle Eigenkapital von Uniper auswirken.Das Unternehmen habe daher den Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals angezeigt. Aktienrechtlich ziehe dies die Pflicht zur Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung nach sich. Diese solle in der zweiten Dezemberhälfte stattfinden. Dann wolle das Management die Anleger über den Verlust informieren und die Lage der Gesellschaft erläutern.Laut dem Geschäftsbericht 2021 habe sich Unipers Grundkapital auf 622,1 Millionen Euro belaufen. Nach dem Aufzehren sämtlicher Kapital- und Gewinnrücklagen durfte der weitere Verlust entsprechend 311 Millionen Euro nicht überschreiten. Es handele sich um einen formalen Akt, der im Kontext der aktuellen Lage für Uniper nicht überraschend komme, habe ein Sprecher auf Nachfrage am Dienstagabend mitgeteilt. "Wir verlieren in Folge der fehlenden Gaslieferungen aus Russland nach wie vor jeden Tag Millionen Euro durch Ersatzbeschaffungskosten."Er habe auf die getroffene Einigung mit der Bundesregierung auf ein Stabilisierungspaket verwiesen. Dieses stehe allerdings noch unter dem Vorbehalt regulatorischer Freigaben und der Zustimmung der Aktionäre. Deshalb stehe bei Uniper noch eine weitere Hauptversammlung ins Haus. Es sei durchaus möglich, dass beide Hauptversammlungen auf den gleichen Termin fallen und dann gegebenenfalls zu einer Hauptversammlung verbunden werden könnten, habe der Sprecher gesagt.Die Verlustanzeige komme nicht überraschend und ändere nichts an den Plänen zur Verstaatlichung. Dennoch komme die Aktie angesichts der konkreten Zahlen einmal mehr unter die Räder. Es würden zu viele Fragezeichen bleiben.Anleger lassen die Finger von der Uniper-Aktie, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.10.2022)Mit Material von dpa-AFX