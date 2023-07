Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit Sitz in Düsseldorf und Aktivitäten in mehr als 40 Ländern. Mit rund 7.000 Mitarbeitenden leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit in Europa. Die Kernaktivitäten von Uniper umfassen die Stromerzeugung in Europa, den weltweiten Energiehandel sowie ein breites Gasportfolio.



Uniper beschafft Gas - auch als verflüssigtes Erdgas (LNG) - und andere Energieträger auf den Weltmärkten. Das Unternehmen besitzt und betreibt Gasspeicher mit einer Kapazität von mehr als 7 Milliarden Kubikmetern. Uniper plant, seine rund 22,5 GW installierte Strom-Erzeugungskapazität in Europa bis 2035 CO2-neutral zu betreiben. Bereits heute ist das Unternehmen einer der größten Betreiber von Wasserkraftwerken in Europa und plant den weiteren Ausbau von Solar- und Windenergie als Schlüssel für eine nachhaltigere und unabhängigere Zukunft.



Uniper ist ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung innovativer, CO2-reduzierender Lösungen auf dem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Wasserstoff-Pionier ist Uniper weltweit entlang der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen. (27.07.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Nach den starken vorläufigen Zahlen sei die Uniper-Aktie am Mittwoch in der Spitze um mehr als 25 Prozent nach oben geklettert. Zum Handelsschluss seien noch rund 17 Prozent übrig geblieben. Nun habe die Deutsche Bank die Zahlen auch zum Anlass genommen, das Kursziel anzuheben. Anleger sollten deshalb aber nicht zu euphorisch werden.Uniper habe extrem starke Eckdaten zum ersten Halbjahr vorgelegt, so Analyst James Brand von Deutsche Bank Research. Seine Schätzungen für das laufende Jahr habe er deshalb angehoben. Zudem habe er sein Kursziel von 3,00 auf 3,30 Euro erhöht.Allerdings liege auch das neue Kursziel immer noch deutlich unter dem gegenwärtigen Niveau. 45 Prozent müsste die Aktie korrigieren, um den fairen Wert von Brand zu erreichen. Es überrasche eher, dass sein Rating trotz dieses Downside-Risikos zumindest "Hold" laute.Kurzfristig bleibt die sehr marktenge Aktie ein Spielball der Zocker, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Uniper-Aktie: