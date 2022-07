Börsenplätze Uniper-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

11,57 EUR -26,45% (04.07.2022, 17:49)



XETRA-Aktienkurs Uniper-Aktie:

11,44 EUR -26,81% (04.07.2022, 17:29)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit rund 11.500 Mitarbeitenden in mehr als 40 Ländern. Das Unternehmen plant, in der europäischen Stromerzeugung bis 2035 CO2-neutral zu werden. Mit rund 33 Gigawatt installierter Kapazität gehört Uniper zu den größten Stromerzeugern weltweit. Unipers Kernaktivitäten umfassen sowohl die Stromerzeugung in Europa und Russland als auch den globalen Energiehandel, sowie ein breites Gasportfolio, das Uniper zu einem der führenden Gasunternehmen in Europa macht. Uniper ist zudem ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung von innovativen, CO2-mindernden Lösungen auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Pionier im Bereich Wasserstoff ist Uniper weltweit entlang der kompletten Wertschöpfungskette tätig und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen.



Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf und ist derzeit das drittgrößte börsennotierte deutsche Energieversorgungsunternehmen. Zusammen mit ihrem Hauptaktionär Fortum ist Uniper außerdem der drittgrößte Erzeuger CO2-freier Energie in Europa. (04.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kraftwerksbetreibers Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Die Uniper-Aktie rangiere am heutigen Montag mit einem satten Minus am Ende des MDAX. Das Unternehmen stehe derzeit kräftig unter Druck. Russland habe die Lieferungen durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 stark gedrosselt. Dadurch sei der Gasimporteur Uniper in Turbulenzen geraten und habe nach Staatshilfen gerufen.Die Bundesregierung wolle einem "Spiegel"-Bericht zufolge einen "Schutzschirm" für angeschlagene Energieunternehmen schaffen. Am Sonntagabend hätten sich die Spitzen der zuständigen Ministerien für Wirtschaft, Finanzen und das Bundeskanzleramt auf einen Entwurf geeinigt, so "Der Spiegel". Darin geregelt seien Finanzhilfen bis hin zur Übernahme von Firmenanteilen, um die Pleite eines Gasversorgers abwenden zu können. Ein Entwurf zur Änderung des Energiesicherungsgesetzes habe auch der Deutschen Presse-Agentur am Montag vorgelegen. Der Entwurf sei derzeit noch in der Ressortabstimmung, wie es in Koalitionskreisen geheißen habe. Ziel sei es, den Handlungsspielraum der Bundesregierung zu erweitern. Die Ampel-Fraktionen sollten voraussichtlich am Dienstag zustimmen.Wie Uniper mitgeteilt habe, komme dabei eine Reihe von Instrumenten in Frage, wie z.B. Garantie- und Sicherheitsleistungen bis hin zu Beteiligungen in Form von Eigenkapital. Das bedeute, der deutsche Staat würde bei Uniper einsteigen - wie in der Corona-Krise bei der Lufthansa.Die Bundesregierung habe bestätigt, mit Uniper über Stabilisierungsmaßnahmen zu sprechen. Uniper spiele als großer Gasimporteur eine zentrale Rolle für die deutsche Energieversorgung und beliefere viele Stadtwerke. Uniper könne allerdings derzeit Mehrkosten beim Einlauf von Gas nicht an die Kunden weitergeben - daraus entstünden signifikante finanzielle Belastungen, habe das Unternehmen bekanntgegeben.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link