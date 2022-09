Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit rund 11.500 Mitarbeitenden in mehr als 40 Ländern. Das Unternehmen plant, in der europäischen Stromerzeugung bis 2035 CO2-neutral zu werden. Mit rund 33 Gigawatt installierter Kapazität gehört Uniper zu den größten Stromerzeugern weltweit. Unipers Kernaktivitäten umfassen sowohl die Stromerzeugung in Europa und Russland als auch den globalen Energiehandel, sowie ein breites Gasportfolio, das Uniper zu einem der führenden Gasunternehmen in Europa macht. Uniper ist zudem ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung von innovativen, CO2-mindernden Lösungen auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Pionier im Bereich Wasserstoff ist Uniper weltweit entlang der kompletten Wertschöpfungskette tätig und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen.



Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf und ist derzeit das drittgrößte börsennotierte deutsche Energieversorgungsunternehmen. Zusammen mit ihrem Hauptaktionär Fortum ist Uniper außerdem der drittgrößte Erzeuger CO2-freier Energie in Europa. (14.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Weil der russische Gas- und Öl-Konzern Gazprom seine Gas-Lieferungen durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 erst stark reduziert und dann komplett eingestellt habe, mache Deutschlands wichtigster Gas-Importeur Uniper extreme Verluste. Laut Insider-Informationen wolle sich das Düsseldorfer Unternehmen über eine Schadensersatzklage Milliarden zurückholen. Die Uniper-Aktie erhole sich.Die Nachrichtenagentur Reuters melde unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen, dass der angeschlagene Energiekonzern Uniper eine Schadensersatzklage gegen seinen langjährigen russischen Gas-Lieferanten Gazprom erwäge. Dabei gehe es um eine Entschädigung in Milliardenhöhe wegen der ausgebliebenen Gaslieferungen von Gazprom.Uniper habe erklärt, Gas-Importeure, die Ausgleichsansprüche geltend gemacht hätten, müssten etwaige Schadenersatzansprüche gegen ihre Lieferanten prüfen. "Selbstverständlich wird demnach also auch Uniper solche Schadenersatzansprüche gegen Gazprom prüfen und bei überwiegenden Erfolgsaussichten versuchen durchzusetzen." Vor einem Schiedsgericht in Stockholm sollten die Ansprüche durchgesetzt werden.Um Lieferverpflichtungen gegenüber Kunden erfüllen zu können, müsse Uniper das ausbleibende Gas zu hohen Kosten am Markt zukaufen. Der Noch-MDAX-Konzern mache laut Aussagen seines Vorstands-Chefs Maubach täglich mehr als 100 Millionen Euro Verlust. Allein im ersten Halbjahr habe der Versorger einen Verlust von 12,3 Milliarden Euro eingefahren. Der Bund stütze das Unternehmen mit Milliardenhilfen. Investoren würden es für denkbar halten, dass der Konzern noch weitere Staatshilfen brauche.Die Prüfung rechtlicher Schritte gegen den einstigen Hauptlieferanten Gazprom und ein mögliches Schiedsverfahren seien zwar gute Nachrichten für Uniper. Doch solche Verfahren würden in der Regel mehrere Jahre dauern. Und die Erfolgsaussichten seien nur dürftig. Die Uniper-Aktie dürfte auf absehbare Zeit eher abwärts als aufwärts dümpeln. Bis auf zwischenzeitliche Trading-Gewinne gebe es da für Anleger kaum etwas zu holen.Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät die Uniper-Aktie zu meiden. (Analyse vom 13.09.2022)