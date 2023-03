Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit Sitz in Düsseldorf und Aktivitäten in mehr als 40 Ländern. Mit rund 7.000 Mitarbeitenden leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit in Europa. Die Kernaktivitäten von Uniper umfassen die Stromerzeugung in Europa, den weltweiten Energiehandel sowie ein breites Gasportfolio.



Uniper beschafft Gas - auch als verflüssigtes Erdgas (LNG) - und andere Energieträger auf den Weltmärkten. Das Unternehmen besitzt und betreibt Gasspeicher mit einer Kapazität von mehr als 7 Milliarden Kubikmetern. Uniper plant, seine rund 22,5 GW installierte Strom-Erzeugungskapazität in Europa bis 2035 CO2-neutral zu betreiben. Bereits heute ist das Unternehmen einer der größten Betreiber von Wasserkraftwerken in Europa und plant den weiteren Ausbau von Solar- und Windenergie als Schlüssel für eine nachhaltigere und unabhängigere Zukunft.



Uniper ist ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung innovativer, CO2-reduzierender Lösungen auf dem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Wasserstoff-Pionier ist Uniper weltweit entlang der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen. (01.03.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Uniper habe jüngst das Geschäftsjahr 2022 mit einem gigantischen Verlust abgeschlossen. Allerdings seien die ausgewiesenen 19,1 Mrd. Euro Minus weniger schlimm als befürchtet. Zuvor seien nämlich Miese von rund 40 Mrd. Euro im Raum gestanden. Derweil bekomme der verstaatlichte Gas-Importeuer neues Spitzenpersonal.E.ON-Energiemanager Michael Lewis solle Vorstandsvorsitzender des Energiekonzerns werden. Der Aufsichtsrat von Uniper habe dies in einer außerordentlichen Sitzung beschlossen, habe der Düsseldorfer Konzern am Mittwoch mitgeteilt. Die formale Bestellung solle bald erfolgen, sobald das genaue Eintrittsdatum feststehe. Lewis' Vertrag werde für fünf Jahre gelten. Die Amtszeit des bisherigen Vorstandsvorsitzenden Klaus-Dieter Maubach habe am Dienstag geendet.Bis Michael Lewis sein Amt antrete, werden die Aufgaben des Vorstandsvorsitzenden laut Uniper von der neuen Finanzvorständin Jutta Dönges und dem Verantwortlichen für das operative Geschäft, Holger Kreetz, übernommen. Beide hätten ihre Posten offiziell am 1. März angetreten.Hintergrund: Uniper sei im vergangenen Jahr mit Steuermilliarden vor dem Zusammenbruch bewahrt worden. Grund für die Schieflage seien die ausbleibenden Gaslieferungen aus Russland gewesen. Deutschlands größter Gasimporteur habe in der Folge den Rohstoff auf dem Markt zu deutlich höheren Preisen einkaufen müssen, um seine Verträge zu erfüllen. Uniper beliefert als Gasgroßhändler u.a. mehr als 500 Stadtwerke. Seit dem Jahresende halte der Bund 99,1% der Anteile.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Uniper-Aktie: