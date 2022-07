DER AKTIONÄR hat bereits länger vor einer Verwässerung der Anteile gewarnt. Zudem lasse sich die Gaskrise nicht zeitnah lösen. Daher gilt weiterhin: Finger weg!, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Uniper-Aktie. (Analyse vom 22.07.2022)



Mit Material von dpa-AFX.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Uniper-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

7,48 EUR -29,03% (22.07.2022, 21:59)



XETRA-Aktienkurs Uniper-Aktie:

7,465 EUR -28,90% (22.07.2022, 17:39)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit rund 11.500 Mitarbeitenden in mehr als 40 Ländern. Das Unternehmen plant, in der europäischen Stromerzeugung bis 2035 CO2-neutral zu werden. Mit rund 33 Gigawatt installierter Kapazität gehört Uniper zu den größten Stromerzeugern weltweit. Unipers Kernaktivitäten umfassen sowohl die Stromerzeugung in Europa und Russland als auch den globalen Energiehandel, sowie ein breites Gasportfolio, das Uniper zu einem der führenden Gasunternehmen in Europa macht. Uniper ist zudem ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung von innovativen, CO2-mindernden Lösungen auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Pionier im Bereich Wasserstoff ist Uniper weltweit entlang der kompletten Wertschöpfungskette tätig und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen.



Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf und ist derzeit das drittgrößte börsennotierte deutsche Energieversorgungsunternehmen. Zusammen mit ihrem Hauptaktionär Fortum ist Uniper außerdem der drittgrößte Erzeuger CO2-freier Energie in Europa. (23.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Energiekonzerns Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Dank einem am heutigen Freitag beschlossenen Rettungspaket sei die Zukunft des Energieriesen Uniper zunächst gesichert. Eine Kapitalerhöhung und eine Aufstockung der KfW-Kreditline solle frisches Geld in die Kasse bringen. Das Unternehmen selbst habe unterdessen eine Schadenersatzklage gegen den Lieferanten Gazprom angekündigt."Klar ist, dass wir versuchen werden - zum Wohle unseres Unternehmens –, Gazprom haftbar zu machen", habe der Vorstandsvorsitzende der Firma, Klaus-Dieter Maubach, am Freitag in Düsseldorf gesagt. Ob es eine Auseinandersetzung vor Schiedsgerichten oder vor öffentlichen Gerichten werde, könne er noch nicht sagen. "Wir prüfen das in alle Richtungen."Uniper beziehe den Großteil seiner Gasimporte aus Russland. Weil inzwischen aber viel weniger komme als früher, müsse Uniper teure Extraenergie am Markt einkaufen, um seine Verträge mit Stadtwerken und Industriefirmen erfüllen zu können. Die Mehrkosten dürfe Uniper bisher nicht an seine Vertragskunden weiterreichen, deshalb mache der Konzern tiefrote Geschäfte.Die Kosten für diese Ersatzbeschaffungen habe Maubach bis Ende August auf 4,5 Milliarden Euro beziffert. Sollte ein von der Bundesregierung geplantes Umlagesystem, das 90 Prozent der Extrakosten decken solle, erst im Oktober eingeführt werden, würde das Uniper noch einmal 1,7 Milliarden Euro kosten, habe der Manager gesagt.Verträge zwischen Uniper und Gazprom würden nach seinen Angaben noch bis Mitte der 2030er Jahre laufen. Ein Sonderkündigungsrecht habe seine Firma nicht. Dennoch werde Uniper die Geschäftsbeziehungen neu bewerten, habe der Firmenchef angekündigt. "Gasbeschaffung basiert immer auf der Annahme, dass wir einen zuverlässigen Lieferanten haben."Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe am Freitag angekündigt, dass der Bund mit 30 Prozent bei dem in Schieflage geratenen Unternehmen einsteige. Zudem seien weitere Stützungsmaßnahmen geplant. Die finanzielle Lage des für die Energieversorgung in Deutschland enorm wichtigen Konzerns dürfte damit vorerst gesichert sein - gehe für die Altaktionäre aber mit erheblichen Einbußen einher.Durch den Einstieg des Bundes zum Nennwert der Uniper-Aktie würden die Anteile der übrigen Eigner stark verwässert. Der Anteil des finnischen Großaktionärs Fortum von bisher rund 80 Prozent sinke dadurch nach eigenen Angaben auf 56 Prozent. Die Beteiligung könne allerdings durch eine ebenfalls angekündigte Pflichtwandel-Anleihe wieder aufgestockt werden.Ferner würden die nun getroffenen Vereinbarungen Uniper dazu verpflichten, keine Dividenden mehr an die Anteilseigner auszuschütten. Auch die Auszahlung von Boni an das Management sei vorerst tabu.Für die Aktionäre seien diese Aussichten - trotz Rettung - nicht sehr verlockend. Entsprechend eindeutig sei auch die Kursreaktion auf die Bekanntgabe des Stabilisierungspakets ausgefallen: Die Aktie sei im Tagesverlauf bei 6,95 Euro auf ein Rekordtief gefallen und letztlich mit einem dicken Minus von 28,9 Prozent auf 7,46 Euro aus dem Xetra-Handel gegangen.