Börsenplätze Uniper-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

3,502 EUR -4,37% (25.10.2022, 18:38)



XETRA-Aktienkurs Uniper-Aktie:

3,458 EUR -5,62% (25.10.2022, 17:35)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit rund 11.500 Mitarbeitenden in mehr als 40 Ländern. Das Unternehmen plant, in der europäischen Stromerzeugung bis 2035 CO2-neutral zu werden. Mit rund 33 Gigawatt installierter Kapazität gehört Uniper zu den größten Stromerzeugern weltweit. Unipers Kernaktivitäten umfassen sowohl die Stromerzeugung in Europa und Russland als auch den globalen Energiehandel, sowie ein breites Gasportfolio, das Uniper zu einem der führenden Gasunternehmen in Europa macht. Uniper ist zudem ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung von innovativen, CO2-mindernden Lösungen auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Pionier im Bereich Wasserstoff ist Uniper weltweit entlang der kompletten Wertschöpfungskette tätig und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen.



Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf und ist eines der größten börsennotierten deutschen Energieversorgungsunternehmen. (25.10.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Der schwer in der Krise steckende Gasversorger Uniper habe am Dienstagabend eine Verlustanzeige gemäß Aktiengesetz gemacht. Durch die ausbleibenden russischen Gaslieferungen habe der Konzern in den ersten neun Monaten des Jahres Milliarden verbrannt. Die Aktie falle immer weiter.Da der Verlust mehr als die Hälfte des Grundkapitals von Uniper ausmache und damit die Eigenkapitalausstattung gefährdet werde, sei der Konzern zu der Verlustanzeige verpflichtet. Für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2022 betrage das bereinigte EBIT nach vorläufigen Zahlen minus 4,8 Milliarden Euro - im Vorjahr habe noch ein Plus von 614 Millionen Euro zu Buche gestanden. Das bereinigte Nettoergebnis liege bei minus 3,2 Milliarden Euro - nach 487 Millionen Euro Gewinn im Vorjahr.Hinzu komme, dass das Eigenkapital durch einen nicht-operativen Bewertungseffekt in zweistelliger Milliardenhöhe belastet werde. Dieser komme zustande, da Verluste aus Gaslieferbeschränkungen antizipiert würden, die in den kommenden Quartalen wohl weiter anfallen würden.Anleger lassen die Finger von der Aktie, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Uniper-Aktie. (Analyse vom 25.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link