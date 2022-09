Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

3,394 EUR +4,82% (23.09.2022, 14:21)



XETRA-Aktienkurs Uniper-Aktie:

3,38 EUR +3,24% (23.09.2022, 14:02)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit rund 11.500 Mitarbeitenden in mehr als 40 Ländern. Das Unternehmen plant, in der europäischen Stromerzeugung bis 2035 CO2-neutral zu werden. Mit rund 33 Gigawatt installierter Kapazität gehört Uniper zu den größten Stromerzeugern weltweit. Unipers Kernaktivitäten umfassen sowohl die Stromerzeugung in Europa und Russland als auch den globalen Energiehandel, sowie ein breites Gasportfolio, das Uniper zu einem der führenden Gasunternehmen in Europa macht. Uniper ist zudem ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung von innovativen, CO2-mindernden Lösungen auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Pionier im Bereich Wasserstoff ist Uniper weltweit entlang der kompletten Wertschöpfungskette tätig und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen.



Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf und ist derzeit das drittgrößte börsennotierte deutsche Energieversorgungsunternehmen. Zusammen mit ihrem Hauptaktionär Fortum ist Uniper außerdem der drittgrößte Erzeuger CO2-freier Energie in Europa. (23.09.2022/ac/a/nw)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Shortseller WorldQuant, LLC fährt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Uniper SE kräftig zurück:Die Leerverkäufer von WorldQuant, LLC bleiben im Rückwärtsgang aus ihren Short-Aktivitäten in den Aktien der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01).Die Finanzprofis von WorldQuant, LLC mit Sitz in Greenwich, Connecticut, USA, haben am 22.09.2022 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,59% auf 0,41% der Uniper-Aktien verringert.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hegdefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Uniper-Aktien:0,53% Citadel Advisors Europe Limited (06.09.2022)0,41% WorldQuant, LLC (22.09.2022)Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Uniper SE: mindestens 1,60%.Börsenplätze Uniper-Aktie: