Börsenplätze Uniper-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

4,646 EUR -1,57% (28.11.2022, 16:03)



XETRA-Aktienkurs Uniper-Aktie:

4,576 EUR -4,71% (28.11.2022, 15:46)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit Sitz in Düsseldorf und Aktivitäten in mehr als 40 Ländern. Mit rund 7.000 Mitarbeitenden leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit in Europa. Die Kernaktivitäten von Uniper umfassen die Stromerzeugung in Europa, den weltweiten Energiehandel sowie ein breites Gasportfolio.



Uniper beschafft Gas - auch als verflüssigtes Erdgas (LNG) - und andere Energieträger auf den Weltmärkten. Das Unternehmen besitzt und betreibt Gasspeicher mit einer Kapazität von mehr als 7 Milliarden Kubikmetern. Uniper plant, seine rund 22,5 GW installierte Strom-Erzeugungskapazität in Europa bis 2035 CO2-neutral zu betreiben. Bereits heute ist das Unternehmen einer der größten Betreiber von Wasserkraftwerken in Europa und plant den weiteren Ausbau von Solar- und Windenergie als Schlüssel für eine nachhaltigere und unabhängigere Zukunft.



Uniper ist ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung innovativer, CO2-reduzierender Lösungen auf dem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Wasserstoff-Pionier ist Uniper weltweit entlang der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen. (28.11.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Uniper sei seit dem Ausbruch des Russland-Ukraine-Konflikts das große Sorgenkind am deutschen Aktienmarkt. Rund 90 Prozent habe die Aktie seit Jahresbeginn verloren. Trotz einer starken Erholung in den letzten Wochen gebe es aus charttechnischer Sicht Anhaltspunkte dafür, dass die Kursverluste nicht zu Ende seien.Bei 2,55 Euro habe Uniper im September sein Jahrestief und damit gleichzeitig ein Allzeittief markiert. Von dort aus sei es zunächst um 90 Prozent nach oben gegangen, bevor der Kurs sich dem Jahrestief noch einmal genähert und anschließend bis zum November-Hoch bei 8,55 Euro durchgestartet habe.Doch damit sei das Flipper-Spiel der Aktie noch nicht beendet, denn in der vergangenen Woche habe sie bereits wieder circa 50 Prozent verloren. Genau diese Tatsache sowie die Kehrtwende knapp vor dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der vorangegangenen Abwärtswelle würden es schwierig machen, charttechnisch von einer nachhaltigen Erholung auszugehen.Viel eher sollte es sich dabei um eine dreiwellige Zwischenkorrektur handeln, die darauf hinweise, dass ein weiteres Jahrestief folgen werde. Falle Uniper unter die 4-Euro-Marke, an der auch der GD50 und ein Volume-Peak lägen, sollten Kurse unter 2,55 Euro die Folge sein."Der Aktionär" empfiehlt die Uniper-Aktie zu meiden, so Michael Diertl. (Analyse vom 28.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link