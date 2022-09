"Der Aktionär" hat seit Wochen vor einem größeren Engagement in der Uniper-Aktie gewarnt, die mit Wirkung vom kommenden Montag an in den SDAX absteigt, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.09.2022)



(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Uniper-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

4,096 EUR -16,98% (14.09.2022, 14:21)



XETRA-Aktienkurs Uniper-Aktie:

4,076 EUR -16,20% (14.09.2022, 14:06)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit rund 11.500 Mitarbeitenden in mehr als 40 Ländern. Das Unternehmen plant, in der europäischen Stromerzeugung bis 2035 CO2-neutral zu werden. Mit rund 33 Gigawatt installierter Kapazität gehört Uniper zu den größten Stromerzeugern weltweit. Unipers Kernaktivitäten umfassen sowohl die Stromerzeugung in Europa und Russland als auch den globalen Energiehandel, sowie ein breites Gasportfolio, das Uniper zu einem der führenden Gasunternehmen in Europa macht. Uniper ist zudem ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung von innovativen, CO2-mindernden Lösungen auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Pionier im Bereich Wasserstoff ist Uniper weltweit entlang der kompletten Wertschöpfungskette tätig und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen.



Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf und ist derzeit das drittgrößte börsennotierte deutsche Energieversorgungsunternehmen. Zusammen mit ihrem Hauptaktionär Fortum ist Uniper außerdem der drittgrößte Erzeuger CO2-freier Energie in Europa. (14.09.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Die Situation rund um den größten und wichtigsten deutschen Gas-Konzern Uniper spitze sich zu. Die Bundesregierung prüfe eine weitere Kapitalerhöhung, die zu einer "signifikanten Mehrheitsbeteiligung" führen dürfte. Auch eine Verstaatlichung des in Schieflage geratenen Konzerns werde diskutiert. Die Uniper-Aktie stürze auf ein neues Allzeittief ab.Die Ereignisse um den MDAX -Konzern würden sich überschlagen. Der angeschlagene Energiekonzern Uniper könnte verstaatlich werden. Noch sei zwar nichts entschieden. Doch an der Börse werde dieses Szenario am Mittwoch bereits gespielt. Die noch im MDAX notierte Aktie stürze um ein weiteres Fünftel ab und markiere unter der 4-Euro-Marke neue Rekordtiefen.Bei den Bemühungen um die weitere Stabilisierung von Deutschlands wichtigstem Gasimporteur Uniper sei nach Angaben des Unternehmens ein verstärktes Engagement des Bundes im Gespräch. Aufgrund der gestiegenen Unsicherheiten würden die Beteiligten nun "eine direkte Kapitalerhöhung" prüfen, "die zu einer signifikanten Mehrheitsbeteiligung des Bundes an Uniper führen würde", habe Uniper am Mittag in einer Börsenmitteilung mitgeteilt.Es seien aber noch keine Entscheidungen über das Stabilisierungspaket vom Juli hinaus getroffen worden. Im Juli hätten sich die Bundesregierung und der angeschlagene Energiekonzern sowie dessen finnische Mutter Fortum auf ein milliardenschweres Rettungspaket geeinigt, das auch den Einstieg des Bundes vorsehe. Fortum halte bisher gut drei Viertel der Uniper-Anteile."Seit der Unterzeichnung der Stabilisierungsvereinbarung hat sich die europäische Energie-Krise weiter verschärft, da derzeit keine russischen Gasmengen durch Nord Stream 1 geliefert werden und sowohl die Gas- als auch die Strompreise sehr hoch und volatil sind", habe Uniper erklärt. "Infolgedessen haben sich seit Juli die finanziellen Verluste von Uniper aufgrund der höheren Gas-Beschaffungskosten deutlich erhöht."Uniper habe nichts gegen eine Übernahme. Bereits Ende August hätten der Uniper-Betriebsrat sowie Vertreter der Gewerkschaften Verdi und IGBCE einen Brief an Wirtschaftsminister Robert Habeck geschrieben und explizit darum gebeten, dass die Bundesregierung ihren Einfluss ausweiten und eine Mehrheitsbeteiligung an Uniper anstreben solle.Uniper sei in Schieflage geraten, weil Russland kein Gas mehr nach Deutschland pumpe, Uniper seine langfristigen Verträge aber erfüllen und sich das fehlende Gas teuer auf dem Markt kaufen müsse. Das Pipeline-Gas aus Russland sei einst sehr günstig angeboten worden.Der in großer Finanznot steckende Konzern könne kurzfristig wohl nur durch eine Mehrheitsübernahme durch den Staat gerettet werden. Die verbliebenen Aktionäre würden nach einem Ausstieg von Fortum dann wohl auf einer außerordentlichen Hauptversammlung darüber abstimmen.