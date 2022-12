Börsenplätze Uniper-Aktie:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit Sitz in Düsseldorf und Aktivitäten in mehr als 40 Ländern. Mit rund 7.000 Mitarbeitenden leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit in Europa. Die Kernaktivitäten von Uniper umfassen die Stromerzeugung in Europa, den weltweiten Energiehandel sowie ein breites Gasportfolio.



Uniper beschafft Gas - auch als verflüssigtes Erdgas (LNG) - und andere Energieträger auf den Weltmärkten. Das Unternehmen besitzt und betreibt Gasspeicher mit einer Kapazität von mehr als 7 Milliarden Kubikmetern. Uniper plant, seine rund 22,5 GW installierte Strom-Erzeugungskapazität in Europa bis 2035 CO2-neutral zu betreiben. Bereits heute ist das Unternehmen einer der größten Betreiber von Wasserkraftwerken in Europa und plant den weiteren Ausbau von Solar- und Windenergie als Schlüssel für eine nachhaltigere und unabhängigere Zukunft.



Uniper ist ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung innovativer, CO2-reduzierender Lösungen auf dem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Wasserstoff-Pionier ist Uniper weltweit entlang der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen. (05.12.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Die rasante Erholung der Uniper-Aktie Mitte November, als wohl viele Leerverkäufer ihre Positionen geschlossen hätten, sei im Anschluss ähnlich schnell wieder abverkauft worden. Mittlerweile notiere sie wieder zwischen 3 und 4 Euro und sei damit zurück auf dem Niveau vom Oktober. Derweil klage der Düsseldorfer Konzern gegen Gazprom.Uniper wolle Gazprom wegen der fehlenden Gaslieferungen in die Verantwortung nehmen. So sei bereits in der vergangenen Woche ein Schiedsgerichtsverfahren gegen Gazprom Export vor einem internationalen Schiedsgericht beantragt worden.In einer ersten Reaktion habe es bei Gazprom geheißen, die Forderungen von Uniper auf Schadenersatz seien "unrechtmäßig". Bei der Tochter Gazprom Export sei nach Angaben der Staatsagentur Tass der Vorwurf, gegen Verträge verstoßen zu haben, kategorisch zurückgewiesen worden.Auißerdem habe Uniper angekündigt, sich von seiner russischen Einheit Unipro zu trennen. Deren Veräußerung sei bereits seit anderthalb Jahren geplant gewesen. Laut Uniper sei auch ein Käufer gefunden worden, allerdings stehe die Genehmigung der russischen Aufsichtsbehörden noch aus - und deren Ausgang sei ungewiss. Deshalb wolle Uniper sich rechtlich und personell nun "so weit wie möglich" von der Tochtergesellschaft trennen.Uniper stecke noch immer tief in der Krise. Wie es weitergehe, sei offen - durch die anstehende Verstaatlichung würden viele Fragezeichen bleiben. Die wilden Kursbewegungen zuletzt würden zeigen, dass die Aktie lediglich eine Spielwiese für Zocker sei, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.12.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link