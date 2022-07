Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

10,90 EUR +8,78% (07.07.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Uniper-Aktie:

10,86 EUR +9,15% (07.07.2022, 17:42)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit rund 11.500 Mitarbeitenden in mehr als 40 Ländern. Das Unternehmen plant, in der europäischen Stromerzeugung bis 2035 CO2-neutral zu werden. Mit rund 33 Gigawatt installierter Kapazität gehört Uniper zu den größten Stromerzeugern weltweit. Unipers Kernaktivitäten umfassen sowohl die Stromerzeugung in Europa und Russland als auch den globalen Energiehandel, sowie ein breites Gasportfolio, das Uniper zu einem der führenden Gasunternehmen in Europa macht. Uniper ist zudem ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung von innovativen, CO2-mindernden Lösungen auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Pionier im Bereich Wasserstoff ist Uniper weltweit entlang der kompletten Wertschöpfungskette tätig und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen.



Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf und ist derzeit das drittgrößte börsennotierte deutsche Energieversorgungsunternehmen. Zusammen mit ihrem Hauptaktionär Fortum ist Uniper außerdem der drittgrößte Erzeuger CO2-freier Energie in Europa. (08.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Der Bund ziehe einem Pressebericht zufolge eine höhere Beteiligung an dem finanziell angeschlagenen Gaskonzern Uniper in Betracht. In den Diskussionen um staatliche Rettungsmaßnahmen spiele die Bundesregierung auch eine Beteiligung von mehr als 30% durch, habe das Handelsblatt am Donnerstag unter Berufung auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Hintergrund sei die Bedeutung der Investmentgrade-Bonität für das Geschäft des Energiekonzerns.Weder Uniper noch Mehrheitseigentümer Fortum oder die Bundesregierung hätten den Bericht laut der Zeitung kommentieren wollen. Das Unternehmen habe Ende Juni von Problemen bei der Liquidität berichtet. Das Management habe seine Jahresprognose zurückgezogen und um Staatshilfen gebeten. Hintergrund sei die Drosselung russischer Gaslieferungen durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1. Der Düsseldorfer Konzern müsse die fehlenden Mengen zu höheren Preisen am Markt einkaufen, könne die Mehrkosten bislang allerdings nicht an die Kunden weitergeben.Als staatliche Maßnahmen kämen laut Uniper eine Reihe von Instrumenten in Frage, z.B.Garantie- und Sicherheitsleistungen, eine Erhöhung eines noch nicht gezogenen Kreditrahmens bei der Staatsbank KfW bis hin zu Beteiligungen in Form von Eigenkapital. Das würde bedeuten, dass der deutsche Staat vorübergehend bei Uniper einsteige - wie bei der Lufthansa in der Corona-Krise.Die seit Monaten schwer gebeutelte Uniper-Aktie sei am Donnerstagabend mit einem Kursgewinn von gut 9% aus dem Handel gegangen. Die Gaskrise dürfte Uniper aber noch lange beschäftigen. Eine Bewertung erscheine daher derzeit kaum möglich. Zudem drohe jetzt eine massive Verwässerung. Anleger sollten an der Seitenlinie bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Uniper-Aktie: