Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit rund 11.500 Mitarbeitenden in mehr als 40 Ländern. Das Unternehmen plant, in der europäischen Stromerzeugung bis 2035 CO2-neutral zu werden. Mit rund 33 Gigawatt installierter Kapazität gehört Uniper zu den größten Stromerzeugern weltweit. Unipers Kernaktivitäten umfassen sowohl die Stromerzeugung in Europa und Russland als auch den globalen Energiehandel, sowie ein breites Gasportfolio, das Uniper zu einem der führenden Gasunternehmen in Europa macht. Uniper ist zudem ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung von innovativen, CO2-mindernden Lösungen auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Pionier im Bereich Wasserstoff ist Uniper weltweit entlang der kompletten Wertschöpfungskette tätig und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen.



Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf und ist derzeit das drittgrößte börsennotierte deutsche Energieversorgungsunternehmen. Zusammen mit ihrem Hauptaktionär Fortum ist Uniper außerdem der drittgrößte Erzeuger CO2-freier Energie in Europa. (30.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Zu Wochenbeginn habe die Aktie des schwer in der Krise steckenden Gasversorgers Uniper einmal mehr ein neues Rekordtief erreicht. Auch wenn sich der MDAX-Titel im Tagesverlauf etwas erholt habe, bleibe der Chart schwer angeschlagen. Nun würden Forderungen lauter, dass der Bund die Mehrheit übernehmen solle.Gewerkschaften sowie Betriebsräte von Uniper hätten sich für ein stärkeres Engagement des Bundes ausgesprochen. Sollten neben dem Rettungspaket weitere Mittel zur Stabilisierung erforderlich sein und der finnische Mutterkonzern Fortum nichts beisteuern wollen, "möchten wir die Bundesregierung sehr eindringlich darum bitten, ihren Einfluss auf Uniper auszuweiten und eine Mehrheitsbeteiligung anzustreben", heiße es in einem am Montag bekannt gewordenen Schreiben an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Neben drei Arbeitnehmervertretern hätten den Brief auch Verdi-Chef Frank Werneke und der Vorsitzende der Gewerkschaft IG BCE, Michael Vassiliadis, unterzeichnet.Sie würden darauf verweisen, dass sich die Rahmenbedingungen seit der Unterzeichnung des Rettungspakets für Uniper im Juli weiter verschlechtert hätten. So sei der Gaspreis noch höher als erwartet. Zudem habe der russische Staatskonzern Gazprom seine Lieferungen weiter eingeschränkt. "Deutschland braucht Uniper zur Sicherstellung der Gasversorgung von Deutschland, und Uniper braucht den Bund als verlässlichen Partner in einer Mehrheitsposition", würden die Unterzeichner in dem Brief argumentieren, der auf den 26. August datiert sei und über den auch die Wirtschaftswoche berichtet habe.Uniper habe langfristige Verträge zum Kauf russischen Gases zu vergleichsweise günstigen Preisen geschlossen und müsse die ausbleibenden Mengen jetzt teuer auf dem Markt einkaufen. Inzwischen sei ein Kreditrahmen über neun Milliarden Euro bei der staatlichen Bank KfW ausgeschöpft. Am Montag habe das Düsseldorfer Unternehmen bekannt gegeben, eine Erhöhung um vier Milliarden Euro beantragt zu haben. Die KfW-Kredite sollten Unipers Finanzbedarf überbrücken, bis der Konzern ab 1. Oktober durch die Gasumlage den Großteil seiner gestiegenen Kosten an seine Kunden weitergeben könne.Die Krise bei Uniper sei kaum schnell lösbar. Auch in den kommenden Wochen sei bei der Aktie mit starken Ausschlägen in beide Richtungen zu rechnen.Anleger bleiben deshalb weiter an der Seitenlinie, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.08.2022)Mit Material von dpa-AFX