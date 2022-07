Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

6,49 EUR -2,84% (29.07.2022, 14:18)



XETRA-Aktienkurs Uniper-Aktie:

6,465 EUR -1,37% (29.07.2022, 14:03)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit rund 11.500 Mitarbeitenden in mehr als 40 Ländern. Das Unternehmen plant, in der europäischen Stromerzeugung bis 2035 CO2-neutral zu werden. Mit rund 33 Gigawatt installierter Kapazität gehört Uniper zu den größten Stromerzeugern weltweit. Unipers Kernaktivitäten umfassen sowohl die Stromerzeugung in Europa und Russland als auch den globalen Energiehandel, sowie ein breites Gasportfolio, das Uniper zu einem der führenden Gasunternehmen in Europa macht. Uniper ist zudem ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung von innovativen, CO2-mindernden Lösungen auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Pionier im Bereich Wasserstoff ist Uniper weltweit entlang der kompletten Wertschöpfungskette tätig und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen.



Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf und ist derzeit das drittgrößte börsennotierte deutsche Energieversorgungsunternehmen. Zusammen mit ihrem Hauptaktionär Fortum ist Uniper außerdem der drittgrößte Erzeuger CO2-freier Energie in Europa. (29.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Die schwere Gaskrise habe den Düsseldorfer Konzern in eine existenzbedrohende Schieflage gebracht. Trotz des Rettungspakets der Bundesregierung komme die Uniper-Aktie nach wie vor nicht in Fahrt. Die Meinungen der Experten würden dabei weit auseinandergehen, ob eine schnelle Erholung des MDAX-Titels möglich sei oder sogar weitere Verluste drohen würden.Acht Experten hätten ihre Einschätzung überarbeitet, seit das Rettungspaket am 22. Juli festgezurrt worden sei. Eine klare Richtung, wie es mit der Uniper-Aktie weitergehen könnte, lasse sich davon allerdings nicht ableiten. Vier Analysten würden Kursziele zwischen 20,50 und 26,60 Euro ausgeben - damit wäre eine Verdrei- respektive Vervierfachung vom aktuellen Kurs möglich.Angesichts der hohen Risiken bei Uniper erscheine eine solche Erholungsbewegung jedoch sehr fraglich. Drei Analysten hätten derweil bereits drastisch auf den Kursverfall reagiert und ihre Ziele zusammengestrichen. Das Bankhaus Metzler sehe den fairen Wert der Aktie bei 6 Euro, JPMorgan gebe ein Kursziel von 5,50 Euro aus und Goldman Sachs sogar nur 4,50 Euro. Barclays dagegen habe die Einstufung sogar ausgesetzt, halte eine faire Bewertung angesichts des schwierigen Umfelds kaum für möglich."Der Aktionär" bleibe für Uniper vorsichtig und rate wie Barclays von einer Bewertung ab. Eine schnelle Vervielfachung sei aber unwahrscheinlich. Deutliche Kurssprünge in beide Richtungen dürfte es dagegen auch in den kommenden Tagen und Wochen geben. Anleger sollten die Finger weglassen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.07.2022)Börsenplätze Uniper-Aktie: