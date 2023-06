Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

6,008 EUR +12,43% (07.06.2023, 14:14)



XETRA-Aktienkurs Uniper-Aktie:

6,00 EUR +14,33% (07.06.2023, 13:59)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit Sitz in Düsseldorf und Aktivitäten in mehr als 40 Ländern. Mit rund 7.000 Mitarbeitenden leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit in Europa. Die Kernaktivitäten von Uniper umfassen die Stromerzeugung in Europa, den weltweiten Energiehandel sowie ein breites Gasportfolio.



Uniper beschafft Gas - auch als verflüssigtes Erdgas (LNG) - und andere Energieträger auf den Weltmärkten. Das Unternehmen besitzt und betreibt Gasspeicher mit einer Kapazität von mehr als 7 Milliarden Kubikmetern. Uniper plant, seine rund 22,5 GW installierte Strom-Erzeugungskapazität in Europa bis 2035 CO2-neutral zu betreiben. Bereits heute ist das Unternehmen einer der größten Betreiber von Wasserkraftwerken in Europa und plant den weiteren Ausbau von Solar- und Windenergie als Schlüssel für eine nachhaltigere und unabhängigere Zukunft.



Uniper ist ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung innovativer, CO2-reduzierender Lösungen auf dem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Wasserstoff-Pionier ist Uniper weltweit entlang der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen. (08.06.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die Uniper-Aktie (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) sorgt an der Börse derzeit für Furore - mit einer Kursverdopplung in wenigen Tagen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Um zu beurteilen, ob diese Rally berechtigt sei, sei ein Blick auf die jüngere Geschichte des Unternehmens hilfreich: Uniper sei als Abspaltung vom E.ON-Konzern ( ISIN DE000ENAG999 WKN ENAG99 ) entstanden. Dort habe man die alten Energieträger wie Kohle und Gas "ausgelagert". Damit sei Uniper bis zum Ausbruch des Kriegs in der Ukraine ein "langweiliger" Versorger gewesen. Aufgrund des dann folgenden enormen Anstiegs der Gaspreise sei Uniper jedoch in Schieflage geraten. Denn es habe sich eine enorme Diskrepanz auf zwischen jenen Preisen getan, die der Konzern für "kurzfristiges" Gas habe ausgeben müssen, und jenen, welche die Gesellschaft an die Verbraucher habe weitergeben können.Die Schieflage habe derart große Ausmaße angenommen, dass Uniper letztlich vom Staat habe gerettet werden müssen. Dazu habe der Bund im großen Stil Anteile übernommen und eine Kapitalerhöhung zu 1,70 Euro durchgeführt, was zu einer massiven Verwässerung der bestehenden Aktionäre geführt habe. Während nun 99,12 Prozent des Unternehmens beim Bund lägen, betrage der Streubesitz nur knapp 0,9 Prozent. Der deutliche Verfall der Gaspreise habe Entspannung gebracht und damit Fantasie in die Aktie.Den Ausschlag für die jüngste Kursexplosion hätten letztlich aber die Quartalszahlen gegeben. Sie hätten zu einer Neubewertung geführt, die mittlerweile nicht mehr nachvollziehbar sei. Schließlich sei der Börsenwert in der Spitze bis auf mehr als 70 Mrd. Euro nach oben geschossen. Zwar habe Uniper mit 749 Mio. Euro im ersten Quartal ein überraschend hohes bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT) erzielt. Doch lasse sich dieser Wert nicht einfach auf das Gesamtjahr hochrechnen lassen. Obwohl Uniper signifikante Gewinne aus der Ersatzbeschaffung von Gasmengen erwarte, sei langfristig damit zu rechnen, dass Uniper wieder in "historische" Gewinnregionen im mittleren dreistelligen Millionenbereich zurückfalle, da sich die Verzerrungen am Gasmarkt bald erledigt haben dürften. Angesichts dessen erscheine eher ein Börsenwert von fünf Mrd. bis zehn Mrd. gerechtfertigt.Spekulationen um eine baldige Rückführung des Staatsanteils und eine Re-Privatisierung hätten die Nachfrage nach der Aktie weiter angefacht. Allerdings dürfte der Bund beim in diesem Fall nötigen vorgelagerten Squeeze-out jedoch kaum den aktuellen Wucherpreis zahlen, sondern eher die "alten" 1,70 Euro. Anleger sollten daher dringend die Finger von der Aktie bzw. "Long"-Spekulationen lassen. Die Blase wird nach Erwartung der zeitnah platzen, möglicherweise haben wir das Hoch schon gesehen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Das Korrekturziel liegt bei mindestens 4 Euro. (Ausgabe 22/2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Uniper-Aktie: