Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit rund 11.500 Mitarbeitenden in mehr als 40 Ländern. Das Unternehmen plant, in der europäischen Stromerzeugung bis 2035 CO2-neutral zu werden. Mit rund 33 Gigawatt installierter Kapazität gehört Uniper zu den größten Stromerzeugern weltweit. Unipers Kernaktivitäten umfassen sowohl die Stromerzeugung in Europa und Russland als auch den globalen Energiehandel, sowie ein breites Gasportfolio, das Uniper zu einem der führenden Gasunternehmen in Europa macht. Uniper ist zudem ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung von innovativen, CO2-mindernden Lösungen auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Pionier im Bereich Wasserstoff ist Uniper weltweit entlang der kompletten Wertschöpfungskette tätig und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen.



Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf und ist derzeit das drittgrößte börsennotierte deutsche Energieversorgungsunternehmen. Zusammen mit ihrem Hauptaktionär Fortum ist Uniper außerdem der drittgrößte Erzeuger CO2-freier Energie in Europa. (21.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Die Bundesregierung habe die Dringlichkeit der geplanten Verstaatlichung von Uniper betont. Die Kapitalerfordernisse des Düsseldorfer Konzerns hätten sich durch den Gasstopp aus Russland und die stark gestiegenen Gaspreise signifikant erhöht, heiße es. Unterdessen werde die Gasumlage wie geplant am 1. Oktober eingeführt.Der Bund kaufe Unipers Großaktionär Fortum seine Beteiligung am deutschen Energieversorger für einen Bruchteil seines ursprünglich getätigten Investments ab. Der Staat zahle für Fortums Anteile 480 Mio. Euro, habe Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Mittwochmorgen bei einer Pressekonferenz in Berlin gesagt. Damit verliere der finnische Konzern einen Großteil seines Investments. Dieses habe sich laut Habeck auf 8 Mrd. Euro belaufen.Die Bundesregierung, Uniper und Fortum hätten sich zuvor auf eine weitgehende Verstaatlichung von Uniper verständigt. Dabei sei auch eine Kapitalerhöhung i.H.v. 8 Mrd. Euro vorgesehen. Anschließend werde der Bund etwa 98,5% der Anteile an Uniper besitzen. Derzeit halte Fortum knapp 78% an Uniper. Fortum selbst gehöre zu knapp 51% dem finnischen Staat.Weiterhin wolle der Bund die Kreditlinie von Fortum ablösen. Diese bestehe aus einem Gesellschafterdarlehen i.H.v. 4 Mrd. Euro sowie einer sogenannten Garantielinie i.H.v. ebenfalls 4 Mrd. Euro. Die für die Verstaatlichung benötigten Gelder sollten von der staatlichen KfW-Bank kommen, habe Habeck gesagt.Ob die Umlage dann, wenn Uniper ein Staatsunternehmen sei, noch verfassungskonform erhoben werden könne, sei eine berechtigte Frage. Finanzverfassungsrechtliche Prüfungen dazu würden auf Hochtouren laufen.Das Uniper-Drama gehe in die nächste Runde. Die Börse reagiere entsetzt, die Aktie crashe über 30% auf ein neues Allzeittief. "Der Aktionär" warne seit Wochen vor einem Engagement in der Uniper-Aktie. Dabei bleibe es, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.09.2022)(Mit Material von dpa-AFX)