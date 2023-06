Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

6,008 EUR +12,43% (07.06.2023, 14:14)



XETRA-Aktienkurs Uniper-Aktie:

5,998 EUR +14,29% (07.06.2023, 13:59)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit Sitz in Düsseldorf und Aktivitäten in mehr als 40 Ländern. Mit rund 7.000 Mitarbeitenden leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit in Europa. Die Kernaktivitäten von Uniper umfassen die Stromerzeugung in Europa, den weltweiten Energiehandel sowie ein breites Gasportfolio.



Uniper beschafft Gas - auch als verflüssigtes Erdgas (LNG) - und andere Energieträger auf den Weltmärkten. Das Unternehmen besitzt und betreibt Gasspeicher mit einer Kapazität von mehr als 7 Milliarden Kubikmetern. Uniper plant, seine rund 22,5 GW installierte Strom-Erzeugungskapazität in Europa bis 2035 CO2-neutral zu betreiben. Bereits heute ist das Unternehmen einer der größten Betreiber von Wasserkraftwerken in Europa und plant den weiteren Ausbau von Solar- und Windenergie als Schlüssel für eine nachhaltigere und unabhängigere Zukunft.



Uniper ist ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung innovativer, CO2-reduzierender Lösungen auf dem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Wasserstoff-Pionier ist Uniper weltweit entlang der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen. (07.06.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Erneut würden Anleger die Aktie von Uniper gen Norden treiben. Das Papier des verstaatlichten Energiehändlers verteuere sich am Mittwoch um bis zu zehn Prozent. Der neuerliche Kurssprung treibe die Bewertung des Konzerns auf abenteuerliche 50,5 Milliarden Euro. Dem entgegen stünden Kursziele, die den meisten Spekulanten kaum passen dürften.Die Aktie der verstaatlichten Uniper SE mache weiter durch Kurskapriolen auf sich aufmerksam. Privatanleger, die nur einen Bruchteil des Aktionärskreises ausmachen würden (etwa 0,55 Prozent), würden den Kurs rauf und runter bewegen. Am Mittwoch schlage ihr Pendel einmal mehr gen Norden aus. Das Papier verteuere sich in der Folge um bis zu zehn Prozent, notiere nahe der 6-Euro-Marke bei 5,858 Euro. Bevorzugter Handelsplatz der Spekulanten sei und bleibe Tradegate. Gegen Mittag hätten Aktien im Wert von knapp acht Millionen Euro bereits den Besitzer gewechselt.Die Entwicklung passe gar nicht zu dem, was Analysten jüngst zu Uniper kommentiert hätten. Die UBS sage: 1,80 Euro, Sell. J.P. Morgan sehe den fairen Wert bei 2,20 Euro. Das bedeute ein Abwärtspotenzial von über 60 Prozent ausgehend vom aktuellen Kurs. Metzler sehe den fairen Wert bei zwei Euro und damit nochmals tiefer. Allen gemein: Sie würden in Relation zum Preis der Verstaatlichung, der 1,70 Euro je Aktie betragen habe, kaum nennenswertes Upside-Potenzial sehen. Und auch wenn die Kommentare schon einige Monate im Umlauf seien - geändert habe sich an den Aussichten nichts.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Uniper-Aktie: