Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

3,00 EUR -5,48% (27.10.2022, 16:12)



XETRA-Aktienkurs Uniper-Aktie:

3,00 EUR -5,06% (27.10.2022, 15:56)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit rund 11.500 Mitarbeitenden in mehr als 40 Ländern. Das Unternehmen plant, in der europäischen Stromerzeugung bis 2035 CO2-neutral zu werden. Mit rund 33 Gigawatt installierter Kapazität gehört Uniper zu den größten Stromerzeugern weltweit. Unipers Kernaktivitäten umfassen sowohl die Stromerzeugung in Europa und Russland als auch den globalen Energiehandel, sowie ein breites Gasportfolio, das Uniper zu einem der führenden Gasunternehmen in Europa macht.



Uniper ist zudem ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung von innovativen, CO2-mindernden Lösungen auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Pionier im Bereich Wasserstoff ist Uniper weltweit entlang der kompletten Wertschöpfungskette tätig und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen.



Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf und ist eines der größten börsennotierten deutschen Energieversorgungsunternehmen. (27.10.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Der Crash bei Uniper setze sich ungebremst fort. Am Donnerstag notiere die Aktie des schwer in der Krise steckenden Gasversorgers unter der 3-Euro-Marke. Die Bundesregierung bereite sich laut Medienberichten derweil auf ein Worst-Case-Szenario vor, in dem die Finanzhilfen für den Konzern massiv aufgestockt werden müssten.Wie Bloomberg unter Berufung auf Insider berichte, könnten die Hilfen in diesem Fall auf 60 Milliarden Euro verdoppelt werden müssen. Der Worst Case trete aber nur ein, wenn die Gaspreise zwei Jahre auf dem hohen Niveau der Sommermonate bleiben würden. Zwar seien die Preise zuletzt wieder gesunken, doch im Winter könnte es erneut zum Anstieg kommen.In einem Interview mit Bloomberg TV habe auch Florian Toncar, Parlamentarischer Staatssekretär im Finanzministerium gesagt, dass die Regierung sicherstellen würden, dass Uniper ausreichend Mittel habe, um handlungsfähig zu bleiben. "Uniper ist ein entscheidendes Unternehmen für die Gasversorgung in Deutschland, sonst würden wir nicht so viel Geld in die Hand nehmen", habe er gesagt.Anleger sollten nicht den Fehler machen und ins fallende Messer greifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Uniper-Aktie: