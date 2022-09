(Mit Material von dpa-AFX)



Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit rund 11.500 Mitarbeitenden in mehr als 40 Ländern. Das Unternehmen plant, in der europäischen Stromerzeugung bis 2035 CO2-neutral zu werden. Mit rund 33 Gigawatt installierter Kapazität gehört Uniper zu den größten Stromerzeugern weltweit. Unipers Kernaktivitäten umfassen sowohl die Stromerzeugung in Europa und Russland als auch den globalen Energiehandel, sowie ein breites Gasportfolio, das Uniper zu einem der führenden Gasunternehmen in Europa macht. Uniper ist zudem ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung von innovativen, CO2-mindernden Lösungen auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Pionier im Bereich Wasserstoff ist Uniper weltweit entlang der kompletten Wertschöpfungskette tätig und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen.



Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf und ist derzeit das drittgrößte börsennotierte deutsche Energieversorgungsunternehmen. Zusammen mit ihrem Hauptaktionär Fortum ist Uniper außerdem der drittgrößte Erzeuger CO2-freier Energie in Europa. (21.09.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Die Bundesregierung, Uniper SE und Fortum Oyj (ISIN: FI0009007132, WKN: 916660) hätten eine Änderung des Stabilisierungspakets für Uniper unterzeichnet. Das Stabilisierungspaket umfasse nunmehr eine Kapitalerhöhung in Höhe von acht Milliarden Euro zu einem Ausgabepreis von 1,70 Euro je Aktie unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre.Die Kapitalerhöhung werde ausschließlich vom Bund gezeichnet und führe zu einer Beteiligung des Bundes an Uniper von rund 93 Prozent nach der Kapitalerhöhung. Darüber hinaus solle der Bund die derzeit von Fortum gehaltenen Uniper-Aktien für 1,70 Euro je Aktie erwerben, was zu einer Beteiligung des Bundes von rund 99 Prozent führe.Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gebe am Mittwochmorgen um 08.30 Uhr ein Pressestatement zum Thema Uniper ab.Die Uniper-Aktie rutsche im frühen Handel bei Lang & Schwarz 16 Prozent ab auf 3,50 Euro.Der stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende Jens Spahn habe am Dienstag die bevorstehende Verstaatlichung begrüßt. Spahn habe im Fernsehsender Welt gesagt: "Wir wollen gerne mal sehen, welche Milliardensummen mittlerweile insgesamt für Uniper aufgewendet worden sind. Und eines ist auch ziemlich klar: Die Gasumlage braucht es dann erst recht nicht mehr, wenn es ein Staatsunternehmen ist, dann sollte eben auch der Staat dort entsprechend über Bürgschaften zum Beispiel die Gaslieferungen absichern, aber nicht die Bürger zusätzlich belasten. Die Gasumlage gehört abgeschafft. Das ist spätestens jetzt klar."Angesichts der möglichen Verstaatlichung Unipers habe Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur zuvor "finanzverfassungsrechtliche Zweifel" geäußert. Auch solle Habeck demnach angedeutet haben, dass der Finanzierungsbedarf für die Gasversorger deutlich höher liege als noch bei der Aushandlung des ersten Rettungspakets für Uniper. Es werde zunehmend deutlich, dass die instabile Lage "die Macht und die Garantie des Staates sowie alle Finanzkraft des Staates" brauche, die nötig sei, habe es geheißen. Die finale Prüfung und Zuständigkeit für das Finanzverfassungsrecht obliege aber dem Finanzministerium. Zuvor habe das ARD-Hauptstadtbüro über die Bedenken Habecks berichtet.Vom Bundesfinanzministerium habe es am Dienstagabend auf dpa-Anfrage geheißen: "Es bestehen keine Rechtsbedenken. Wirtschaftsminister Habeck kann wie geplant die von ihm vorgeschlagene Gasumlage einführen." (Analyse vom 21.09.2022)