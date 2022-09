(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit rund 11.500 Mitarbeitenden in mehr als 40 Ländern. Das Unternehmen plant, in der europäischen Stromerzeugung bis 2035 CO2-neutral zu werden. Mit rund 33 Gigawatt installierter Kapazität gehört Uniper zu den größten Stromerzeugern weltweit. Unipers Kernaktivitäten umfassen sowohl die Stromerzeugung in Europa und Russland als auch den globalen Energiehandel, sowie ein breites Gasportfolio, das Uniper zu einem der führenden Gasunternehmen in Europa macht. Uniper ist zudem ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung von innovativen, CO2-mindernden Lösungen auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Pionier im Bereich Wasserstoff ist Uniper weltweit entlang der kompletten Wertschöpfungskette tätig und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen.



Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf und ist derzeit das drittgrößte börsennotierte deutsche Energieversorgungsunternehmen. Zusammen mit ihrem Hauptaktionär Fortum ist Uniper außerdem der drittgrößte Erzeuger CO2-freier Energie in Europa. (26.09.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Mit einem kräftigen Kurssprung von mehr als 20 Prozent führe Uniper die Gewinnerlisten an der deutschen Börse am Montag deutlich an. Nach dem herben Crash im Rahmen der Ankündigung der Verstaatlichung vergangene Woche habe sich die Aktie inzwischen wieder deutlich von den Tiefs gelöst.Aufgrund der drastisch steigenden Energiekosten rücke eine Gaspreisbremse immer stärker in den Blick - und die geplante Gasumlage komme zusehends ins Wackeln. Zweifel an dem Aufschlag für Millionen Kunden zum Ausgleich höherer Gas-Beschaffungskosten habe nun auch Bundesfinanzminister Christian Lindner geäußert. "Es stellt sich mir bei der Gasumlage weniger die Rechtsfrage, sondern immer mehr die wirtschaftliche Sinnfrage", habe der FDP-Chef der Bild am Sonntag gesagt. "Wir haben eine Gasumlage, die den Preis erhöht. Aber wir brauchen eine Gaspreisbremse, die den Preis senkt." Um die Finanzierung gebe es aber schon Streit. Kommen sollten weitere Regelungen, um Haushalte mit Zahlungsnöten vor drohenden Gas- und Stromsperren zu schützen.Bundeskanzler Olaf Scholz habe baldige Vorschläge zum Dämpfen der Gaspreise in Aussicht gestellt. Es gehe jetzt darum, "wie wir die viel zu hohen Preise reduzieren können, und zwar sowohl diejenigen für Strom als auch diejenigen für Gas", habe der SPD-Politiker am Sonntag am Rande eines Besuchs in Katar gesagt. Eine Kommission habe dazu am Samstag Beratungen aufgenommen und leiste "sehr gute, konstruktive" Arbeit. "Wir werden da auch mit schnellen Ergebnissen rechnen können."Zur Gasumlage habe sich der Kanzler auf Reisen bedeckt gehalten. Rund um diese Stütze für Versorger gebe es aber mehr und mehr Fragezeichen, seitdem der Bund die Verstaatlichung von Uniper beschlossen habe. Die Regierung wolle dennoch vorerst an der Umlage festhalten, die zum 1. Oktober kommen solle - zumindest als "Brücke", wie es Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) genannt habe. Denn bis zum Vollzug der Uniper-Übernahme dauere es noch einige Monate. Das Ressort habe zugleich auf mögliche finanzverfassungsrechtliche Risiken verwiesen, wenn Hauptprofiteure der Umlage in Staatshand sein sollten.Die parallele Debatte um eine Bremse für die Gaspreise habe am Wochenende weiter Fahrt aufgenommen. Lindner habe argumentiert, bis Hilfen für Haushalte, Handwerk, Sportvereine oder Kultur stehen würden, vergehe noch Zeit. "Eine Gaspreisbremse muss allen Menschen in einer Volkswirtschaft schnell helfen." Auch Grünen-Chef Omid Nouripour habe sich am Sonntag für eine Preisbegrenzung stark gemacht. "Der Strompreisdeckel wird kommen", habe er bei einem Parteitag im bayerischen Landshut gesagt. "Aber wir brauchen natürlich auch einen Gaspreisdeckel." Das sei kompliziert, aber man müsse das angehen.Habeck habe am Sonntag betont, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger bräuchten dringend Entlastung. "Die Gaspreise müssen runter, die Kosten für Wirtschaft und Haushalte müssen begrenzt werden", habe er den Zeitungen der Funke Mediengruppe gesagt. Man müsse jetzt aber auch "alle Finanzkraft des Staates aufbringen, die nötig ist, um die gute Substanz unserer Volkswirtschaft durch diese Krise zu führen und den sozialen Zusammenhalt zu wahren".Die Gaskrise schwele weiter. Auch nach der Ankündigung einer Verstaatlichung würden bei Uniper viele Fragezeichen bleiben. Es sei nach wie vor mit starken Ausschlägen in beide Richtungen zu rechnen.DER AKTIONÄR rät seit Wochen dazu, an der Seitenlinie zu bleiben, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 26.09.2022)