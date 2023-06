Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit Sitz in Düsseldorf und Aktivitäten in mehr als 40 Ländern. Mit rund 7.000 Mitarbeitenden leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit in Europa. Die Kernaktivitäten von Uniper umfassen die Stromerzeugung in Europa, den weltweiten Energiehandel sowie ein breites Gasportfolio.



Uniper beschafft Gas - auch als verflüssigtes Erdgas (LNG) - und andere Energieträger auf den Weltmärkten. Das Unternehmen besitzt und betreibt Gasspeicher mit einer Kapazität von mehr als 7 Milliarden Kubikmetern. Uniper plant, seine rund 22,5 GW installierte Strom-Erzeugungskapazität in Europa bis 2035 CO2-neutral zu betreiben. Bereits heute ist das Unternehmen einer der größten Betreiber von Wasserkraftwerken in Europa und plant den weiteren Ausbau von Solar- und Windenergie als Schlüssel für eine nachhaltigere und unabhängigere Zukunft.



Uniper ist ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung innovativer, CO2-reduzierender Lösungen auf dem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Wasserstoff-Pionier ist Uniper weltweit entlang der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen. (12.06.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Gehe die Zockerei mit Uniper-Aktien wieder los? Am Montag gebe es mehr Käufer als Verkäufer - die Aktie lege um zwei Prozent zu. Meldungen zum Unternehmen gebe es keine. Bei den Anlegern, die bei Uniper dabei seien, gehe es nach wie vor um die Spekulation, dass der Staat aussteige. Es bleibe ein Spiel mit dem Feuer.Zwar notiere die Uniper-Aktie seit Jahresbeginn mit 125 Prozent im Plus. Doch die Volatilität sei enorm. Seit dem Hoch vom 1. Juni habe die Aktie des verstaatlichten Versorgers mittlerweile ein Viertel an Wert eingebüßt.Nach der Unternehmensmeldung vom 23. Mai hätten sich die Papiere in wenigen Tagen bis Anfang Juni mehr als verdoppelt bis auf etwas über acht Euro und den höchsten Stand seit Ende November 2022 erreicht. Ausgehend vom Rekordtief Ende Dezember 2022 bei 2,09 Euro habe sich der Kurs fast vervierfacht.Uniper habe mitgeteilt, dass man dank Absicherungsgeschäften "signifikante Gewinne aus der Ersatzbeschaffung von Gasmengen" für russische Lieferkürzungen erwarte. Weitere Eigenkapitalerhöhungen des Bundes würden daher nicht mehr erforderlich sein.Dabei spiele der extrem geringe Freefloat eine bedeutende Rolle. Knapp 0,6 Prozent der Aktien würden sich aktuell in den Händen von Privatanlegern befinden - wenige Order würden somit reichen, um den Kurs entweder in die eine oder in die andere zu katapultieren.Nach Einschätzung der Analysten sei die derzeitige Bewertung völlig absurd: Sie würden das Kursziel im Schnitt bei 2,30 Euro, also 60 Prozent unter dem aktuellen Kurs sehen."Der Aktionär" bleibt bei seiner Einschätzung: Der Hype um Uniper könnte schon bald vorbei sein. An der Börse gibt es derzeit genügend andere Chancen, die die Anleger nutzen können, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 12.06.2023)Mit Material von dpa-AFX