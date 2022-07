Börsenplätze Uniper-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

9,51 EUR +0,05% (18.07.2022, 14:44)



XETRA-Aktienkurs Uniper-Aktie:

9,465 EUR +1,12% (18.07.2022, 14:33)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit rund 11.500 Mitarbeitenden in mehr als 40 Ländern. Das Unternehmen plant, in der europäischen Stromerzeugung bis 2035 CO2-neutral zu werden. Mit rund 33 Gigawatt installierter Kapazität gehört Uniper zu den größten Stromerzeugern weltweit. Unipers Kernaktivitäten umfassen sowohl die Stromerzeugung in Europa und Russland als auch den globalen Energiehandel, sowie ein breites Gasportfolio, das Uniper zu einem der führenden Gasunternehmen in Europa macht. Uniper ist zudem ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung von innovativen, CO2-mindernden Lösungen auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Pionier im Bereich Wasserstoff ist Uniper weltweit entlang der kompletten Wertschöpfungskette tätig und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen.



Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf und ist derzeit das drittgrößte börsennotierte deutsche Energieversorgungsunternehmen. Zusammen mit ihrem Hauptaktionär Fortum ist Uniper außerdem der drittgrößte Erzeuger CO2-freier Energie in Europa. (18.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Der wegen der hohen Gaspreise infolge des Ukraine-Krieges in Bedrängnis geratene Gaskonzern zapfe seine verbleibenden Liquiditätsreserven an. Die bestehende Kreditfazilität der staatlichen KfW i.H.v. von 2 Mrd. Euro sei nun in Anspruch genommen worden, habe Uniper am Montag mitgeteilt. Zudem habe man einen Antrag auf Erhöhung der bestehenden Kreditfazilität gestellt.Die Fazilität sei nun vollständig ausgeschöpft, heiße es von Uniper. Der Antrag auf eine Erhöhung geschehe nun zusätzlich und eigenständig zu den beantragten Stabilisierungsmaßnahmen. Als Grund seien die weiter andauernden Gespräche mit der Bundesregierung genannt worden. Es sei derzeit nicht absehbar, wann diese abgeschlossen werden könnten.Der Druck auf den Bund, ein Rettungspaket zu schnüren, dürfte damit steigen. Uniper habe vor zehn Tagen einen Antrag auf staatliche Hilfe gestellt. Der Konzern stehe als größter deutscher Gasimporteur unter Druck wegen der verringerten Lieferungen aus Russland. Das Unternehmen müsse Gas zu deutlich gestiegenen Preisen einkaufen, um Verträge mit seinen Kunden bedienen zu können, was zu Liquiditätsproblemen führe.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link