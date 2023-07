Börsenplätze Uniper-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

6,132 EUR +4,61% (26.07.2023, 09:06)



XETRA-Aktienkurs Uniper-Aktie:

5,01 EUR -0,99% (25.07.2023, 17:36)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit Sitz in Düsseldorf und Aktivitäten in mehr als 40 Ländern. Mit rund 7.000 Mitarbeitenden leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit in Europa. Die Kernaktivitäten von Uniper umfassen die Stromerzeugung in Europa, den weltweiten Energiehandel sowie ein breites Gasportfolio.



Uniper beschafft Gas - auch als verflüssigtes Erdgas (LNG) - und andere Energieträger auf den Weltmärkten. Das Unternehmen besitzt und betreibt Gasspeicher mit einer Kapazität von mehr als 7 Milliarden Kubikmetern. Uniper plant, seine rund 22,5 GW installierte Strom-Erzeugungskapazität in Europa bis 2035 CO2-neutral zu betreiben. Bereits heute ist das Unternehmen einer der größten Betreiber von Wasserkraftwerken in Europa und plant den weiteren Ausbau von Solar- und Windenergie als Schlüssel für eine nachhaltigere und unabhängigere Zukunft.



Uniper ist ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung innovativer, CO2-reduzierender Lösungen auf dem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Wasserstoff-Pionier ist Uniper weltweit entlang der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen. (26.07.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Uniper habe am Dienstag für Aufregung bei den Anlegern gesorgt. Der Energiekonzern habe im ersten Halbjahr einen operativen Gewinn von 3,7 Milliarden Euro erwirtschaftet. Die Ziele für das Gesamtjahr habe das Unternehmen, das vom Staat habe aufgefangen werden müssen, angehoben. Der Aktienkurs steige stark.Im ersten Halbjahr 2022 habe Uniper einen Verlust von 757 Millionen Euro gemacht. Der bereinigte Überschuss habe sich nun auf knapp 2,5 Milliarden belaufen, nach einem Minus von fast einer halben Milliarde Euro vor einem Jahr.Für das Gesamtjahr erwarte Uniper beim bereinigten EBIT einen mittleren Milliardenbetrag. Das gelte auch für den bereinigten Überschuss. Bislang habe der Konzern "überhaupt Gewinne im Tagesgeschäft" in Aussicht gestellt. 2022 habe Uniper ein EBIT von minus 10,9 Milliarden Euro verbucht.Die Anleger würden auf die Halbjahreszahlen euphorisch reagieren - die Aktie sei im frühen Handel bis zu 24 Prozent geklettert. Doch Vorsicht: Laut Uniper-Finanzchefin Jutta Dönges "beruht das Ergebnis zu einem großen Teil auf außerordentlichen Effekten und lässt sich so in den nächsten Jahren vermutlich nicht wiederholen wird"."Der Aktionär" rät von der Zockerei ab, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur Uniper-Aktie. (Analyse vom 26.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link