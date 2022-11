Kursziel

Uniper-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 2,20 Underweight J.P. Morgan Vincent Ayral 26.10.2022 2,20 Sell UBS Sam Arie 23.10.2022 4,00 Underperform Credit Suisse Wanda Serwinowska 07.09.2022 6,00 Hold Berenberg Andrew Fisher 06.09.2022 4,50 Neutral Goldman Sachs Alberto Gandolfi 29.08.2022



Börsenplätze Uniper-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

3,152 EUR -0,06% (02.11.2022, 08:16)



XETRA-Aktienkurs Uniper-Aktie:

3,16 EUR +4,22% (01.11.2022)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit rund 11.500 Mitarbeitenden in mehr als 40 Ländern. Das Unternehmen plant, in der europäischen Stromerzeugung bis 2035 CO2-neutral zu werden. Mit rund 33 Gigawatt installierter Kapazität gehört Uniper zu den größten Stromerzeugern weltweit. Unipers Kernaktivitäten umfassen sowohl die Stromerzeugung in Europa und Russland als auch den globalen Energiehandel, sowie ein breites Gasportfolio, das Uniper zu einem der führenden Gasunternehmen in Europa macht.



Uniper ist zudem ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung von innovativen, CO2-mindernden Lösungen auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Pionier im Bereich Wasserstoff ist Uniper weltweit entlang der kompletten Wertschöpfungskette tätig und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen.



Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf und ist eines der größten börsennotierten deutschen Energieversorgungsunternehmen. (02.11.2022/ac/a/nw)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 6,00 oder 2,20 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Uniper-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Uniper SE wird am 03.11.2022 ihre endgültigen Zahlen für das dritte Quartal 2022 veröffentlichen.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 25. Oktober zu entnehmen ist, würden sich beim größten deutschen Gasimporteur durch die gestiegenen Gaspreise die Verluste häufen. Für das dritte Quartal werde ein deutlich negatives Ergebnis erwartet. Der Konzern müsse seit Monaten wegen der russischen Gaslieferbeschränkungen teureres Gas am Markt einkaufen, um seinen Lieferverpflichtungen weiterhin nachkommen zu können. Die Verluste würden sich auch auf das bilanzielle Eigenkapital von Uniper auswirken. Das Unternehmen habe daher den Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals angezeigt.Aktienrechtlich ziehe dies die Pflicht zur Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung (HV) nach sich. Diese solle in der zweiten Dezemberhälfte stattfinden. Dann wolle das Management die Anleger über den Verlust berichten und den Aktionären die Lage der Gesellschaft erläutern.Für die ersten neun Monate erwarte Uniper einen bereinigten operativen Verlust vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 4,8 Milliarden Euro. Im Vorjahr habe Uniper noch einen Gewinn von 614 Millionen Euro erzielt. Das bereinigte Nettoergebnis belaufe sich vorläufigen Zahlen zufolge auf minus 3,2 Milliarden Euro, nach plus 487 Millionen Euro im Vorjahr. Hinzu komme in zweistelliger Milliardenhöhe ein nicht-operativer Bewertungseffekt. Damit antizipiere Uniper Verluste aus Gaslieferbeschränkungen, die auch in den kommenden Monaten wohl noch weiter anfallen würden.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Uniper-Aktie anbetrifft, hat Vincent Ayral, Analyst von J.P. Morgan, in einer Studie vom 26.10.2022 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel weiterhin mit dem Votum "underweight" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 2,20 Euro belassen. Die vorläufigen Kennziffern hätten wenig überrascht, da der Versorger bereits seit Mitte Juni von den russischen Gasbeschränkungen betroffen gewesen sei und die Preise am Markt den Sommer über in die Höhe geschnellt seien, so Ayral. Nach dem Aus für die Gasumlage sehe er die gesamten russischen Gasverluste von Uniper auf dem Rekordwert von 40 Milliarden Euro. Dafür dürften zusätzliche Rückstellungen von 28 Milliarden Euro für die über das dritte Quartal hinaus erwarteten Verluste notwendig werden.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Uniper-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Uniper-Aktie auf einen Blick: