Uniper-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 3,30 Sell Citigroup Piotr Dzieciolowski 25.08.2022 4,10 Underweight J.P. Morgan Javier Garrido 25.08.2022 4,50 Neutral Goldman Sachs Alberto Gandolfi 17.08.2022 - Sector perform RBC Capital Markets John Musk 17.08.2022 - Neutral UBS Sam Arie 17.08.2022



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit rund 11.500 Mitarbeitenden in mehr als 40 Ländern. Das Unternehmen plant, in der europäischen Stromerzeugung bis 2035 CO2-neutral zu werden. Mit rund 33 Gigawatt installierter Kapazität gehört Uniper zu den größten Stromerzeugern weltweit. Unipers Kernaktivitäten umfassen sowohl die Stromerzeugung in Europa und Russland als auch den globalen Energiehandel, sowie ein breites Gasportfolio, das Uniper zu einem der führenden Gasunternehmen in Europa macht. Uniper ist zudem ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung von innovativen, CO2-mindernden Lösungen auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Pionier im Bereich Wasserstoff ist Uniper weltweit entlang der kompletten Wertschöpfungskette tätig und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen.

Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf und ist derzeit das drittgrößte börsennotierte deutsche Energieversorgungsunternehmen. Zusammen mit ihrem Hauptaktionär Fortum ist Uniper außerdem der drittgrößte Erzeuger CO2-freier Energie in Europa.



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Uniper-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Uniper SE hat am 17.08.2022 ihre Zahlen für das zweite Quartal 2022 veröffentlicht.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 17. August zu entnehmen ist, sehe der angeschlagene Energiekonzern nach einem Milliardenverlust im Zuge ausbleibender russischer Gaslieferung Besserung erst in den kommenden Jahren. "Für 2023 erwarten wir eine Ergebnisverbesserung und streben an, ab 2024 die Verlustzone zu verlassen", so Finanzchefin Tiina Tuomela. Für das laufende Jahr erwarte Uniper infolge der deutlich reduzierten russischen Gaslieferungen ein negatives Ergebnis. Die Angabe einer adäquaten Bandbreite sei angesichts des volatilen Umfelds nicht möglich. In den ersten sechs Monaten seien die Düsseldorfer tief in die roten Zahlen gerutscht.Der Konzernfehlbetrag habe sich im ersten Halbjahr auf über 12 Milliarden Euro belaufen. Mit 6,5 Milliarden Euro stehe mehr als die Hälfte davon im Zusammenhang mit erwarteten künftigen Unterbrechungen der Gaslieferungen. Außerdem seien in der Summe bereits bekannte 2,7 Milliarden Euro Abschreibungen enthalten - unter anderem für die Pipeline Nord Stream 2.Uniper spiele als größter deutscher Gasimporteur wegen der seit Wochen stark verminderten Gaslieferungen aus Russland eine zentrale Rolle in der Gaskrise. Das Unternehmen müsse wegen der Drosselung der Lieferungen und einer starken Abhängigkeit von Gas aus Russland nun teureres Gas auf dem Markt kaufen, um Verträge zu erfüllen. Das habe zu Liquiditätsproblemen geführt, weil Uniper die Preissteigerungen bislang nicht habe weitergeben können. Uniper beliefere mehr als 100 Stadtwerke und Industriefirmen. Um den Konzern zu stützen, sei ein milliardenschweres Rettungspaket geschnürt worden. Es sehe unter anderem vor, dass der Bund mit 30 Prozent bei dem Düsseldorfer Unternehmen einsteige.Die niedrigste Kursprognose für die Uniper-Aktie kommt von der Citigroup. Analyst Piotr Dzieciolowski hat das Wertpapier in einer Analyse vom 25.08.2022 von "buy" auf "sell" herabgestuft. Das Kursziel laute 3,30 EUR. Der Analyst habe die Änderung damit begründet, dass die Staatshilfen zu einer starken Verwässerung der Anteile der Altaktionäre geführt hätten. Deren Beteiligung dürfte dadurch von 22 auf weniger als 4% schrumpfen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Uniper-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Uniper-Aktie auf einen Blick: