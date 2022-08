Kursziel

Uniper-Aktie

(EUR) Rating

Uniper-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 4,50 Neutral Goldman Sachs Alberto Gandolfi 25.07.2022 5,50 Underweight J.P. Morgan Vincent Ayral 24.07.2022 24,60 Neutral Credit Suisse Wanda Serwinowska 12.07.2022 20,50 Market-Perform Bernstein Research Deepa Venkateswaran 08.07.2022 30,00 Underweight Barclays Peter Crampton 07.07.2022 30,00 Sector perform RBC Capital Markets John Musk 05.07.2022 25,00 Neutral UBS Sam Arie 05.07.2022



Börsenplätze Uniper-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

7,815 EUR -0,82% (16.08.2022, 08:17)



XETRA-Aktienkurs Uniper-Aktie:

7,745 EUR +4,03% (15.08.2022)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit rund 11.500 Mitarbeitenden in mehr als 40 Ländern. Das Unternehmen plant, in der europäischen Stromerzeugung bis 2035 CO2-neutral zu werden. Mit rund 33 Gigawatt installierter Kapazität gehört Uniper zu den größten Stromerzeugern weltweit. Unipers Kernaktivitäten umfassen sowohl die Stromerzeugung in Europa und Russland als auch den globalen Energiehandel, sowie ein breites Gasportfolio, das Uniper zu einem der führenden Gasunternehmen in Europa macht. Uniper ist zudem ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung von innovativen, CO2-mindernden Lösungen auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Pionier im Bereich Wasserstoff ist Uniper weltweit entlang der kompletten Wertschöpfungskette tätig und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen.



Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf und ist derzeit das drittgrößte börsennotierte deutsche Energieversorgungsunternehmen. Zusammen mit ihrem Hauptaktionär Fortum ist Uniper außerdem der drittgrößte Erzeuger CO2-freier Energie in Europa. (16.08.2022/ac/a/d)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 30,00 oder 4,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Uniper-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Uniper SE wird am 17.08.2022 ihre Zahlen für das zweite Quartal 2022 veröffentlichen.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 22. Juli zu entnehmen ist, hätten Anleger negativ auf das Rettungspaket des Bundes für den schwer angeschlagenen Energieversorger reagiert. Aktionären stehe eine massive Anteilverwässerung ins Haus.Das Stabilisierungspaket sehe eine Kapitalerhöhung von rund 267 Millionen Euro zum Ausgabepreis von 1,70 Euro je Aktie unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre vor. Die Kapitalerhöhung führe zu einer Beteiligung des Bundes an Uniper von rund 30 Prozent. Weiter solle ein sogenanntes Pflichtwandelinstrument in Höhe von bis zu 7,7 Milliarden Euro an den Bund ausgegeben werden.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Uniper-Aktie anbetrifft, hat Peter Crampton, Analyst von Barclays, in einer Studie vom 07.07.2022 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel weiterhin mit dem Votum "underweight" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 30,00 Euro belassen. Eine mehr als 30-prozentige Staatsbeteiligung an dem Energieversorger, wie sie in einem "Handelsblatt"-Bericht als eine Option genannt werde, könnte ohne ein anschließendes Übernahmeangebot konstruiert werden und via staatlichen Garantien der Kreditbonität zugutekommen, so der Analyst. Eine komplette Verstaatlichung sei - auch wegen der Mehrheitsbeteiligung von Fortum - weniger wahrscheinlich. Die Ausrufung der nächsten Stufe des Regierungs-Notfallplans für die Gasversorgung hänge nun davon ab, ob und wieviel Gas Russland nach der anstehenden, zehntägigen Wartungsfrist über die Pipeline Nord Stream 1 liefern werde.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Uniper-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Uniper-Aktie auf einen Blick: