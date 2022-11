- Die Analysten der Deutschen Bank würden davon ausgehen, dass sich die "Bärenmarktrally" fortsetzen werde - steigende Indices und ein Anstieg des EUR/USD. Das Paar könnte im nächsten Jahr einen Kurs von 1,10 und am Ende des Jahres möglicherweise von 1,15 erreichen. (News vom 28.11.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Uniper-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

4,56 EUR -3,39% (28.11.2022, 15:30)



XETRA-Aktienkurs Uniper-Aktie:

4,54 EUR -5,46% (28.11.2022, 15:14)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit Sitz in Düsseldorf und Aktivitäten in mehr als 40 Ländern. Mit rund 7.000 Mitarbeitenden leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit in Europa. Die Kernaktivitäten von Uniper umfassen die Stromerzeugung in Europa, den weltweiten Energiehandel sowie ein breites Gasportfolio.



Uniper beschafft Gas - auch als verflüssigtes Erdgas (LNG) - und andere Energieträger auf den Weltmärkten. Das Unternehmen besitzt und betreibt Gasspeicher mit einer Kapazität von mehr als 7 Milliarden Kubikmetern. Uniper plant, seine rund 22,5 GW installierte Strom-Erzeugungskapazität in Europa bis 2035 CO2-neutral zu betreiben. Bereits heute ist das Unternehmen einer der größten Betreiber von Wasserkraftwerken in Europa und plant den weiteren Ausbau von Solar- und Windenergie als Schlüssel für eine nachhaltigere und unabhängigere Zukunft.



Uniper ist ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung innovativer, CO2-reduzierender Lösungen auf dem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Wasserstoff-Pionier ist Uniper weltweit entlang der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen. (28.11.2022/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Uniper: Die Aktien setzen ihren Ausverkauf fort - Rettet Deutschland das Unternehmen? AktiennewsAls eine große LNG-Ladung des australischen Energieunternehmens Woodside Energy zum ersten Mal in Europa eintraf, setzten die Aktien von Uniper (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ihren Ausverkauf fort und verloren heute fast 7%, so die Experten von XTB.Der Energieversorger habe mitgeteilt, dass es die deutsche Regierung zusätzliche 25 Milliarden Euro kosten würde, das Unternehmen vor dem Konkurs zu retten:- Die deutsche Regierung habe im September der Verstaatlichung des hoch verschuldeten Unternehmens zugestimmt, nachdem Moskau eine wichtige Gaspipeline stillgelegt habe und die hohen Energiepreise Uniper in die Gefahr eines Konkurses gebracht hätten. Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass eine erste Finanzspritze der deutschen Regierung in Höhe von 8 Milliarden Euro "nicht ausreichen wird, um Uniper zu stabilisieren".- Als Deutschlands größter Gasimporteur sei Uniper besonders stark vom Krieg in der Ukraine betroffen. Er habe das Unternehmen gezwungen, Gas zu überhöhten Preisen auf dem freien Markt einzukaufen. In den ersten drei Quartalen dieses Jahres habe Uniper einen Nettoverlust von 40 Milliarden Euro verzeichnet - einer der größten Verluste in der Geschichte der deutschen Unternehmen.- Der Vorstandsvorsitzende von Uniper, Klaus-Dieter Maubach, habe darauf hingewiesen, dass dem Unternehmen nach wie vor enorme Zusatzkosten durch die Kürzung der russischen Gaslieferungen entstünden. Ein Zusammenbruch könnte die Gasversorgung gefährden und die größte europäische Volkswirtschaft in Mitleidenschaft ziehen.- Deutschland werde die Rettung von Uniper aus einem Sonderfonds in Höhe von 200 Milliarden Euro finanzieren, um die Auswirkungen der Energiekrise auf Haushalte und Unternehmen abzufedern. Uniper habe erklärt, dass es die Aktionäre am 19. Dezember um die formelle Zustimmung zu der Rettungsaktion bitten werde.- Am Sonntag habe eine Ladung von 75.000 Tonnen LNG aus dem australischen Nordwest-Shelf für Uniper eingetroffen. Die Abholung erfolge am Gate-Terminal auf der Massvlakte in Rotterdam. Der Kontinent bemühe sich verstärkt um die Sicherung der Versorgung aus alternativen Energiequellen. Die Verschiffung sei für Australien, das sich auf die asiatischen Märkte konzentriere, ein äußerst seltener Schritt. Nach Angaben der australischen Regierung würden derzeit rund 20% der weltweiten LNG-Lieferungen auf das Land entfallen.- "Wir arbeiten weiter daran, die dringend benötigten Gaslieferungen nach Europa aus zuverlässigen Quellen wie Australien zu sichern und damit die Versorgungssicherheit in der durch den Krieg in Russland ausgelösten Krise zu stärken", so Andreas Gemballa, Direktor von Uniper LNG.