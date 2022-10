Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

3,604 EUR -6,29% (24.10.2022, 14:18)



XETRA-Aktienkurs Uniper-Aktie:

3,642 EUR -2,04% (24.10.2022, 14:11)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit rund 11.500 Mitarbeitenden in mehr als 40 Ländern. Das Unternehmen plant, in der europäischen Stromerzeugung bis 2035 CO2-neutral zu werden. Mit rund 33 Gigawatt installierter Kapazität gehört Uniper zu den größten Stromerzeugern weltweit. Unipers Kernaktivitäten umfassen sowohl die Stromerzeugung in Europa und Russland als auch den globalen Energiehandel, sowie ein breites Gasportfolio, das Uniper zu einem der führenden Gasunternehmen in Europa macht.



Uniper ist zudem ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung von innovativen, CO2-mindernden Lösungen auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Pionier im Bereich Wasserstoff ist Uniper weltweit entlang der kompletten Wertschöpfungskette tätig und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen.



Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf und ist eines der größten börsennotierten deutschen Energieversorgungsunternehmen. (24.10.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld würden Versorgeraktien am Montag zu den stärksten Werten an der Börse zählen. Der schwer kriselnde Gasversorger Uniper dagegen verliere gegen den Trend einmal mehr an Boden. Belastend wirke dabei eine negative Studie der UBS, die nun zum Verkauf des SDAX-Titels rate.Analyst Sam Arie habe sein Kursziel an die Entwicklungen der vergangenen Monate angepasst und von 25,00 auf 2,20 Euro massiv nach unten geschraubt. Nachdem die Bundesregierung den Versorger verstaatlichen wolle, würden auch die Anteile der finnischen Mutter Fortum übernommen, so der Experte. Da der Streubesitz so unter zwei Prozent sinke und der Wert der Anteile der sonstigen Aktionäre stark verwässert werde, erscheine die Uniper-Aktie illiquide.Nach und nach würden immer mehr Analysten ihre Kursziele anpassen und die schwere Gaskrise in ihren Kurszielen berücksichtigen. Die Reaktion am Montag zeige dennoch, dass Abstufungen nach wie vor für Verkaufsdruck sorgen könnten - das sei kein gutes Zeichen.Anleger bleiben deshalb konsequent an der Seitenlinie, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Uniper-Aktie: