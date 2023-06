Börsenplätze Uniper-Aktie:



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit Sitz in Düsseldorf und Aktivitäten in mehr als 40 Ländern. Mit rund 7.000 Mitarbeitenden leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit in Europa. Die Kernaktivitäten von Uniper umfassen die Stromerzeugung in Europa, den weltweiten Energiehandel sowie ein breites Gasportfolio.



Uniper beschafft Gas - auch als verflüssigtes Erdgas (LNG) - und andere Energieträger auf den Weltmärkten. Das Unternehmen besitzt und betreibt Gasspeicher mit einer Kapazität von mehr als 7 Milliarden Kubikmetern. Uniper plant, seine rund 22,5 GW installierte Strom-Erzeugungskapazität in Europa bis 2035 CO2-neutral zu betreiben. Bereits heute ist das Unternehmen einer der größten Betreiber von Wasserkraftwerken in Europa und plant den weiteren Ausbau von Solar- und Windenergie als Schlüssel für eine nachhaltigere und unabhängigere Zukunft.



Uniper ist ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung innovativer, CO2-reduzierender Lösungen auf dem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Wasserstoff-Pionier ist Uniper weltweit entlang der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen. (06.06.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Die Aktie von Uniper steige. Und falle. Und steige, und falle wieder. Die Achterbahnfahrt ziehe Spekulanten an. Die Umsätze in dem Papier seien anhaltend hoch. Entsprechend würden sich mehr und mehr Anleger fragen, ob hier mehr zu holen sei. "Die Hausse nährt die Hausse", heiße es. Doch stimme das im Fall von Uniper?Die Aktie von Uniper sorge weiter für Furore. Auch an diesem Dienstag mache das Papier mit wildem Auf und Ab auf sich aufmerksam, zähle am Handelsplatz Tradegate zu den am häufigsten gehandelten Aktien, rangiere in den entsprechenden Listen vor Titeln wie Tesla. Doch lohne der Zock?Nach einer Unternehmensmeldung vom 23. Mai hätten sich die Papiere in wenigen Tagen bis Anfang Juni mehr als verdoppelt bis auf etwas über acht Euro und den höchsten Stand seit Ende November 2022 erreicht. Ausgehend vom Rekordtief Ende Dezember 2022 bei 2,09 Euro habe sich der Kurs fast vervierfacht.Das verstaatlichte Unternehmen habe Anleger wissen lassen, dass weitere Eigenkapitalerhöhungen des Bundes nicht notwendig seien. Weil Uniper-Finanzchefin Jutta Dönges dann auch noch das Ziel ausgerufen habe, Uniper als eigenständiges Unternehmen möglichst rasch wieder in überwiegend private Hände zu geben, hätten Anleger auf eine Re-Privatisierung spekuliert und so den Kurs in immer größere Höhen getrieben.Der Grund für diese unfassbare Entwicklung: Mit etwa 45,8 Millionen Aktien befinde sich nur ein absolut kleiner Bruchteil der 8,33 Milliarden Aktien in den Händen von Privatanlegern. Auf dem Peak hätten diese Aktien zusammengenommen einen Wert von "nur" 370 Millionen Euro. Mit der Folge, dass auch kleinere Orders eine große Wirkung entfalten könnten, weil auf der Gegenseite etwa 8,26 Milliarden Aktien im Besitz des Bundes seien und damit nicht gehandelt würden.Kurzum: Der Hype um die Uniper-Aktie scheine sehr endlich. Wenige Aktien würden hier die gegenwärtige Kursentwicklung bestimmen. Das bedeute natürlich auch, dass es weiterhin zu heftigen Ausschlägen kommen könne - in die eine wie in die andere Richtung. Allen Marktteilnehmern sollte dabei klar sein, dass der wahre Wert des Konzerns gewiss nicht bei 67 Milliarden Euro liege. (Analyse vom 06.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link