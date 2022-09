"Der Aktionär" rät von einem Investment ab - wenn sich auch zwischenzeitlich attraktive Trading-Chancen öffnen, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" zur Uniper-Aktie. (Analyse vom 12.09.2022)



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit rund 11.500 Mitarbeitenden in mehr als 40 Ländern. Das Unternehmen plant, in der europäischen Stromerzeugung bis 2035 CO2-neutral zu werden. Mit rund 33 Gigawatt installierter Kapazität gehört Uniper zu den größten Stromerzeugern weltweit. Unipers Kernaktivitäten umfassen sowohl die Stromerzeugung in Europa und Russland als auch den globalen Energiehandel, sowie ein breites Gasportfolio, das Uniper zu einem der führenden Gasunternehmen in Europa macht. Uniper ist zudem ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung von innovativen, CO2-mindernden Lösungen auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Pionier im Bereich Wasserstoff ist Uniper weltweit entlang der kompletten Wertschöpfungskette tätig und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen.



Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf und ist derzeit das drittgrößte börsennotierte deutsche Energieversorgungsunternehmen. Zusammen mit ihrem Hauptaktionär Fortum ist Uniper außerdem der drittgrößte Erzeuger CO2-freier Energie in Europa. (12.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Die ukrainischen Streitkräfte hätten eine blitzartige Gegenoffensive gestartet und die russische Armee im Osten der Ukraine deutlich zurückgedrängt. Hoffnung auf eine Wende im verlustträchtigen Krieg komme auf. Das sorge auch bei den Gaspreisen für fallende Kurse. Der Preis für europäisches Erdgas sei am Montag auf den tiefsten Stand seit Ende Juli gefallen. Die Uniper-Aktie steige derweil deutlich."Die Situation zwischen Russland und der Ukraine gibt dem Markt einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass es eine Lösung geben könnte, die die Intensität des Energie-Schocks etwas abschwächt", habe Portfoliomanager Hani Redha vom Vermögensverwalter PineBridge gegenüber Reuters gesagt. Konstantin Oldenburger, Analyst beim Brokerhaus CMC Markets, gebe allerdings zu bedenken: "Die sich erstmals seit Kriegsbeginn deutlich verstärkende Hoffnung auf einen ukrainischen Gesamterfolg in diesem Konflikt darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine nächste Eskalationsstufe weiterhin jederzeit möglich ist."Am Montag sei der Preis des maßgeblichen Terminkontrakts TTF für niederländisches Erdgas um knapp acht Prozent zeitweise auf rund 189 Euro je Megawattstunde gefallen. Vor einer Woche sei der Gaspreis wegen des Lieferstopps durch Gazprom über die wichtige Pipeline Nord Stream 1 noch nach oben geschnellt.Die Aktie des mit Steuermilliarden geretteten Gas-Importeurs Uniper habe am Montag ihren Aufschwung seit den Tiefständen der vergangenen Woche fortgesetzt und 3,3 Prozent auf 5,33 Euro gewonnen. Dabei habe Uniper-Chef, Klaus-Dieter Maubach, erneut betont, wie hoch die aktuellen Verluste des Gas-Konzerns ausfallen würden. In einem am Samstag veröffentlichten Interview des Nachrichtenportals The Pioneer sage Maubach: "Wir machen pro Tag deutlich über 100 Millionen Euro Verlust." In einer Woche fliege Uniper auch aus dem MDAX Uniper sei der wichtigste deutsche Gasimporteur und habe mit Staatsmilliarden vor der Pleite gerettet werden müssen. Der Konzern sei in Schieflage geraten, weil Russland praktisch kein Gas mehr nach Deutschland pumpe, Uniper seine langfristigen Verträge aber erfüllen müsse und sich das fehlende Gas teuer auf dem Markt kaufe. Das Pipeline-Gas aus Russland sei einst zu Dumpingpreisen angeboten worden.Uniper-Chef Maubach habe seine Sponsoring-Aktivitäten verteidigt. Man gehe mit dem Geld "maximal vorsichtig und bewusst" um. "Wir sind uns bei Uniper sehr bewusst darüber, dass wir insolvent wären, wenn uns der deutsche Steuerzahler nicht helfen würde." Zugleich habe Maubach gesagt, er könne nicht ausschließen, dass sein Unternehmen auch in nächster Zeit Anlass zur Kritik biete.Für Uniper sei die Frage gewesen, ob man die Gegenleistung in Anspruch nehme oder nicht. Das Treffen sei die wichtigste Messe, um verflüssigtes Erdgas zu kaufen. Die Teilnahme sei auch ein wichtiges Signal an Geschäftspartner und Mitarbeiter gewesen. Auf die Frage, ob er wieder so entscheiden würde, habe Maubach geantwortet: "Diese Entscheidung: Ja." Wie Uniper in Zukunft mit Sponsorings verfahren wolle, sei noch nicht entschieden, wie das Unternehmen am Freitag mitgeteilt habe.Maubach gehe unterdessen nicht davon aus, mit dem russischen Staatskonzern Gazprom wieder Geschäfte zu machen. "Ich glaube, diese Geschäftsbeziehung ist zerbrochen." Er kreide sich an, auch nach dem Beginn des Ukrainekrieges Gazprom als zuverlässigen Lieferanten verteidigt zu haben. "Und heute stehen wir da vor den Scherben dieser Geschäftsbeziehung." Uniper werde mit aller Macht versuchen, die Verträge mit Gazprom vor Schieds- und Zivilgerichten durchzusetzen und sich das Geld zurückzuholen.Die Zukunft ehemaligen Gas-Riesen sei ungewiss. Ein Engagement in Uniper-Aktie könnte im schlimmsten Fall gar mit einem Totalverlust enden.