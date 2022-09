Börsenplätze Uniper-Aktie:



4,704 EUR +8,59% (27.09.2022, 09:41)



4,722 EUR +8,80% (27.09.2022, 09:27)



DE000UNSE018



UNSE01



UN01



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit rund 11.500 Mitarbeitenden in mehr als 40 Ländern. Das Unternehmen plant, in der europäischen Stromerzeugung bis 2035 CO2-neutral zu werden. Mit rund 33 Gigawatt installierter Kapazität gehört Uniper zu den größten Stromerzeugern weltweit. Unipers Kernaktivitäten umfassen sowohl die Stromerzeugung in Europa und Russland als auch den globalen Energiehandel, sowie ein breites Gasportfolio, das Uniper zu einem der führenden Gasunternehmen in Europa macht. Uniper ist zudem ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung von innovativen, CO2-mindernden Lösungen auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Pionier im Bereich Wasserstoff ist Uniper weltweit entlang der kompletten Wertschöpfungskette tätig und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen.



Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf und ist eines der größten börsennotierten deutschen Energieversorgungsunternehmen. (27.09.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Die Erholungsrally bei Uniper gehe am Dienstag im frühen Handel weiter. Seit dem Allzeittief nach Bekanntwerden der Verstaatlichung in der vergangenen Woche habe die Aktie bereits über 80 Prozent zugelegt. Dabei sei eine Lösung der Gaskrise nach wie vor nicht in Sicht. Die Debatte um die umstrittene Gasumlage gehe in Deutschland derweil weiter.Die Bundesregierung habe dabei eine schnelle Lösung angekündigt. Die Struktur einer Gesamtlösung werde "sehr schnell" in einem geordneten Verfahren sichtbar, habe ein Regierungssprecher am Montag gesagt. Er habe sich auf die Gasumlage sowie eine geplante Gaspreisbremse bezogen. Eine Kommission zu einer solchen Bremse habe getagt und sehr gut gearbeitet.In Kreisen des Bundeswirtschaftsministeriums habe es geheißen, eine "geordnete Ablösung" der Gasumlage sei sinnvoll. Wichtig sei dabei aber eine alternative Finanzierung, um die Stabilisierung der Gasmärkte sicherzustellen. Darüber werde in der Regierung und in der Koalition gesprochen.Trotz der rasanten Gegenbewegung gebe es bei Uniper nach wie vor sehr viele Fragezeichen. Die Verstaatlichung und die anhaltende Gaskrise würden ein seriöses Investment kaum möglich machen. Anleger sollten vorsichtig bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Uniper-Aktie. (Analyse vom 27.09.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link