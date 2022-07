Börsenplätze Uniper-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

10,61 EUR +13,23% (19.07.2022, 21:59)



XETRA-Aktienkurs Uniper-Aktie:

10,40 EUR +10,11% (19.07.2022, 17:37)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit rund 11.500 Mitarbeitenden in mehr als 40 Ländern. Das Unternehmen plant, in der europäischen Stromerzeugung bis 2035 CO2-neutral zu werden. Mit rund 33 Gigawatt installierter Kapazität gehört Uniper zu den größten Stromerzeugern weltweit. Unipers Kernaktivitäten umfassen sowohl die Stromerzeugung in Europa und Russland als auch den globalen Energiehandel, sowie ein breites Gasportfolio, das Uniper zu einem der führenden Gasunternehmen in Europa macht. Uniper ist zudem ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung von innovativen, CO2-mindernden Lösungen auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Pionier im Bereich Wasserstoff ist Uniper weltweit entlang der kompletten Wertschöpfungskette tätig und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen.



Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf und ist derzeit das drittgrößte börsennotierte deutsche Energieversorgungsunternehmen. Zusammen mit ihrem Hauptaktionär Fortum ist Uniper außerdem der drittgrößte Erzeuger CO2-freier Energie in Europa. (19.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien von Uniper hätten am Dienstag im späten Handel gleich doppelt Rückenwind bekommen. Zuerst hätten sie kräftig von Spekulationen über eine bevorstehende Wiederaufnahme der Gaslieferungen Russlands profitiert. Danach habe ein Bericht über eine nahende Einigung mit der Bundesregierung auf staatliche Hilfen für zusätzlichen Schub gesorgt.Agenturmeldungen, wonach die russischen Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 nach Abschluss der geplanten Wartungsarbeiten voraussichtlich am Donnerstag wieder aufgenommen werden könnten, hätten die Uniper-Aktie bis zum Xetra-Handelsschluss bereits um 10,1 Prozent auf 10,40 Euro steigen lassen.Im nachbörslichen Handel auf Tradegate seien die Papiere dann aber in der Spitze um weitere 5,6 Prozent auf zuletzt 10,98 Euro gestiegen. Grund sei ein Bericht, wonach eine Einigung mit der Bundesregierung auf staatliche Hilfen näher rücke. Konkret melde die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Kreise, dass die Bundesrepublik Milliarden in den Versorger stecken könnte - unter anderem mit einer direkten Beteiligung. Die Regierung könnte am Ende eine Sperrbeteiligung von bis zu 30 Prozent an Uniper erlangen, habe es geheißen.Zwar scheine sich die Lage für den gebeutelten Energieversorger aktuell etwas aufzuhellen, die Gaskrise sei damit aber noch lange nicht vom Tisch. Anleger lassen sich von der aktuellen Gegenbewegung nicht in Versuchung führen und bleiben an der Seitenlinie, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Uniper-Aktie. (Analyse vom 19.07.2022)Mit Material von dpa-AFX.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link