Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit rund 11.500 Mitarbeitenden in mehr als 40 Ländern. Das Unternehmen plant, in der europäischen Stromerzeugung bis 2035 CO2-neutral zu werden. Mit rund 33 Gigawatt installierter Kapazität gehört Uniper zu den größten Stromerzeugern weltweit. Unipers Kernaktivitäten umfassen sowohl die Stromerzeugung in Europa und Russland als auch den globalen Energiehandel, sowie ein breites Gasportfolio, das Uniper zu einem der führenden Gasunternehmen in Europa macht. Uniper ist zudem ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung von innovativen, CO2-mindernden Lösungen auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Pionier im Bereich Wasserstoff ist Uniper weltweit entlang der kompletten Wertschöpfungskette tätig und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen.



Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf und ist derzeit das drittgrößte börsennotierte deutsche Energieversorgungsunternehmen. Zusammen mit ihrem Hauptaktionär Fortum ist Uniper außerdem der drittgrößte Erzeuger CO2-freier Energie in Europa. (20.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Uniper sei wegen der Gaskrise stark unter Druck geraten. Am Dienstag und Mittwoch könnten Anleger allerdings vorübergehend aufatmen, in zwei Tagen habe die Aktie 33 Prozent zulegen können. Grund hierfür sei neben Fortschritten beim Einstieg des Bunds die Hoffnung auf eine Wiederaufnahme der Gaslieferungen durch Nord Stream 1.Anfang der Woche habe Uniper bereits die staatlich gestellten Kreditlinien von zwei Milliarden Euro voll in Anspruch genommen. Um die Liquidität kurzfristig weiter zu erhalten, müsse der Bund die bestehenden Kredite der staatlichen KfW-Förderbank aber auf acht Milliarden Euro aufstocken, wie aus einem dem Handelsblatt vorliegenden Papier des Bundeswirtschaftsministeriums hervorgehe.Zudem rücke eine direkte Beteiligung des deutschen Staats immer näher. Deutschland könnte dabei im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit Zielbeteiligung bis zu 30 Prozent der Anteile erhalten. In Kombination mit weiterem hybriden Eigenkapital erwäge der Bund laut Bloomberg hierfür eine Investition von über fünf Milliarden Euro. Eine Einigung scheine dringend nötig zu sein, ab kommender Woche würden noch größere Liquiditätsengpässe drohen, schreibe die Nachrichtenagentur Reuters.Aktuell scheine sich die Situation bei Deutschlands größten Gasimporteur etwas zu entspannen, was sich auch am Aktienmarkt widerspiegle. Am Mittwochvormittag notiere das Papier mit einem Plus von 17 Prozent an der Spitze des MDAX. Dennoch sei die Gaskrise noch nicht vorüber.Anleger bleiben an der Seitenlinie, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link