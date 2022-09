Börsenplätze Uniper-Aktie:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit rund 11.500 Mitarbeitenden in mehr als 40 Ländern. Das Unternehmen plant, in der europäischen Stromerzeugung bis 2035 CO2-neutral zu werden. Mit rund 33 Gigawatt installierter Kapazität gehört Uniper zu den größten Stromerzeugern weltweit. Unipers Kernaktivitäten umfassen sowohl die Stromerzeugung in Europa und Russland als auch den globalen Energiehandel, sowie ein breites Gasportfolio, das Uniper zu einem der führenden Gasunternehmen in Europa macht. Uniper ist zudem ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung von innovativen, CO2-mindernden Lösungen auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Pionier im Bereich Wasserstoff ist Uniper weltweit entlang der kompletten Wertschöpfungskette tätig und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen.



Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf und ist derzeit das drittgrößte börsennotierte deutsche Energieversorgungsunternehmen. Zusammen mit ihrem Hauptaktionär Fortum ist Uniper außerdem der drittgrößte Erzeuger CO2-freier Energie in Europa. (05.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Wieder einmal bekomme der in der Krise steckende Gasversorger Uniper die Verwerfungen an den Börsen am Montag besonders stark zu spüren. Erstmals habe die Aktie unter der 5-Euro-Marke notiert, der erneute sprunghafte Anstieg der Gaspreise drücke auf die ohnehin arg gedämpfte Stimmung. Zudem drohe nun der Abstieg aus dem MDAX.Durch den Gas-Lieferstopp aus Russland seien die Gaspreise in Europa noch einmal deutlich angesprungen. Für Uniper bedeute das Ungemach: Ohne Russland-Gas müsse der Konzern große Mengen am Spotmarkt kaufen, um die Verträge zu erfüllen. Gleichzeitig seien diese Mengen bei höheren Gaspreisen deutlich teurer, die ohnehin beträchtlichen Verluste, die derzeit Tag für Tag anfallen würden, würden noch höher.Experten würden inzwischen damit rechnen, dass Uniper noch weitere Staatshilfen brauche, um zu überleben. Da sich die enormen Verluste und der hohe Liquiditätsbedarf ausweiten würden, solange sich die Gaskrise zuspitze, sei auch keine Besserung in Sicht. Würden weitere Hilfen folgen, drohe den Altaktionären eine immer stärkere Verwässerung. Dabei habe die Aktie bereits jetzt rund 90 Prozent ihres Wertes verloren. Das mache sich nun auch bemerkbar: Bei der Indexanpassung am heutigen Abend dürfte Uniper aus dem MDAX absteigen.Uniper stecke in einer schweren Krise, schnelle Besserung sei nicht in Sicht. Heftige Ausschläge dürfte es auch in den kommenden Wochen in beide Richtungen geben. Übergeordnet zeigt der Trend aber weiter nach unten - ein Boden ist nicht in Sicht, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link