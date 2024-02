NYSE-Aktienkurs Union Pacific-Aktie

252,64 USD -1,66% (26.02.2024, 22:00)



ISIN Union Pacific-Aktie:

US9078181081



WKN Union Pacific-Aktie:

858144



Ticker-Symbol Union Pacific-Aktie:

UNP



NYSE-Symbol Union Pacific-Aktie:

UNP



Kurzprofil Union Pacific Corp.:



Union Pacific Corp. (ISIN: US9078181081, WKN: 858144, NYSE Ticker-Symbol: UNP) ist ein führendes Transportunternehmen, das primär in den Bereichen Güterbeförderung per Eisenbahn und per Lastkraftwagen tätig ist. Diese beiden Kernbereiche werden von den Subunternehmen Union Pacific Railroad Company und Overnite Corporation (Fusion von Overnite Transportaion Company und Motor Cargo Industries) geführt. Daneben hält der Konzern Anteile an zuarbeitenden Technologie-Unternehmen und Versicherungsgesellschaften. (27.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Union Pacific-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Union Pacific Corp. (ISIN: US9078181081, WKN: 858144, NYSE Ticker-Symbol: UNP) charttechnisch unter die Lupe."Trends tragen oftmals sehr viel weiter als sich das Anleger (zunächst) vorstellen können." Bildlich werde dann oftmals von einem charttechnischen Dauerläufer gesprochen. In diese Kategorie falle seit längerem bereits die Union Pacific-Aktie, zumal das Papier gerade einige vielversprechende Signale in Sachen Fortsetzung dieses Dauerlaufes sende. Zunächst habe sich der Titel auf Basis der 38-Monats-Linie (akt. bei 220,73 USD) stabilisieren können. Mit dem Spurt über die Hochpunkte von Juli 2023 und August 2022 bei 240,48/242,36 USD sei nun sogar eine Bodenbildung gelungen. Das kalkulatorische Kursziel - abgeleitet aus der Höhe der Trendwendeformation - lasse sich perspektivisch auf über 50 USD taxieren. Langfristig wäre das mehr als ausreichend, um das bisherige Allzeithoch vom März 2022 bei 278,94 USD wieder anzusteuern. "Grünes Licht" komme derzeit auch von verschiedenen Trendfolgern (z. B. MACD, RSL). Um die aktuelle charttechnische Steilvorlage nicht zu gefährden, gelte es dagegen, die Nackenzone in Form der o. g. Ausbruchsmarken zukünftig nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 27.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Union Pacific-Aktie232,40 EUR -0,13% (27.02.2024, 10:29)