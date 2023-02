Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Unilever PLC:



Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB, London Stock Exchange-Symbol: ULVR) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. (20.02.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB, London Stock Exchange-Symbol: ULVR) unter die Lupe.Langsam, aber stetig arbeite sich der Kurs der Unilever-Aktie vom vor knapp einem Jahr erreichten Korrekturtief nach oben. Daran habe bislang auch die Aussicht auf geringeres Wachstum im laufenden Jahr nichts geändert. Analysten seien jedoch ziemlich gespalten bei der Frage, ob Unilever derzeit ein Kauf sei oder nicht.Der Konsumgüterkonzern rechne auch im neuen Geschäftsjahr wegen der anziehenden Preise mit Zurückhaltung der Kunden. Das Management richte sich auf geringeres Umsatzwachstum ein. 2023 dürfte das Erlöswachstum organisch mindestens die obere Hälfte der Spanne von 3 bis 5% erreichen. Das habe der Hersteller von Produkten wie Langnese-Eiscreme und Dove-Seife am vorletzten Donnerstag mitgeteilt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr sei das Umsatzwachstum aber noch mehr als doppelt so hoch gewesen.2022 konnte Unilever seine Erlöse bereinigt um Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe um neun Prozent steigern - und damit die eigenen Erwartungen erfüllen. Der Konzern hatte im Herbst seine Prognose auf mehr als acht Prozent angehoben. Einzelne Sparten ragten dabei nicht nennenswert heraus. Unilever profitierte vor allem von deutlichen Preissteigerungen, mit denen das Unternehmen Rückgänge bei den Verkaufsvolumina ausgleichen konnte. Zugleich machten dem Konzern aber nach eigenen Angaben steigende Materialkosten zu schaffen, was sich auch im neuen Geschäftsjahr fortsetzen dürfte.Lebensmittelkonzerne steünden wegen der Inflation unter Druck, höhere Kosten weiterzureichen und die Preise anzuheben. Teils werde den Konzernen jedoch auch vorgeworfen, die Inflation nur als Vorwand für Erhöhungen zu nutzen. Unilever erwarte, dass die Verkaufsvolumen 2023 zunächst weiter zurückgehen würden. Ob sie sich im zweiten Halbjahr erholen würden sei ungewiss, so der Konzern. Die operative Marge solle sich im neuen Geschäftsjahr nur gering verbessern, da der Konzern im Zuge seines laufenden Umbaus weitere hohe Investitionen plane. 2022 sei sie mit rund 16% so schwach wie seit mindestens sieben Jahren nicht mehr ausgefallen.(Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Unilever.