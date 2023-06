Börsenplätze Unilever-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Unilever-Aktie:

46,27 EUR -0,40% (13.06.2023, 16:40)



LSE-Aktienkurs Unilever-Aktie:

3.966,00 GBp -0,75% (13.06.2023, 16:36)



ISIN Unilever-Aktie:

GB00B10RZP78



WKN Unilever-Aktie:

A0JNE2



Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNVB



LSE-Symbol Unilever-Aktie:

ULVR



Kurzprofil Unilever PLC:



Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB, London Stock Exchange-Symbol: ULVR) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. (13.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB, London Stock Exchange-Symbol: ULVR) unter die Lupe.Das habe es zuletzt vor mehr als einem Jahr bei der Unilever-Aktie gegeben: Eine rasante, mehrwöchige Abwärtsbewegung, in deren Rahmen der Kurs des Dividenden-Klassikers mehr als 10% nachgebe. Nur 11 Analysten würden derzeit zum Kauf der Unilever-Aktie raten. 13 würden "halten" und fünf "verkaufen" meinen .Auffällig: Durch den jüngsten Kursrückgang sei die Lücke zwischen dem Analystenkonsens und dem tatsächlichen Kurs von Unilever so groß wie zuletzt am Korrekturtief im Frühjahr 2022. 4.524,04 GBp als Kursziel würden rund 15% Aufwärtspotenzial implizieren. Zudem sei der Kursziel-Konsens zuletzt nicht etwa gesunken, sondern befinde sich auf einem Mehrjahreshoch. Die fundamentalen Erwartungen der Analysten lägen also relativ hoch und hätten mit dem Kursverfall eher wenig zu tun.Unterdessen gebe es nicht so viele Neuigkeiten, sehen man davon ab, dass Bernstein seine Verkaufsempfehlung diesen Monat bestätigt habe. Allgemein werde erwartet, dass Unilever im laufenden Jahr nur mäßig wachse und das zweite Halbjahr schwächer als die erste werde. Zudem solle Unilever derzeit auf der Suche nach einem Nachfolger für Chairman Nils Andersen sein. Damit deute sich ein weiterer Wechsel im Top-Management an, nachdem mit Nelson Peltz ein aktivistischer Investor seit einiger Zeit Druck macht und im Board sitze. Außerdem gebe es noch die Meldung aus Frankreich, dass einige Nahrungsmittelunternehmen, darunter Unilever, dort nächsten Monat die Preise zahlreicher Produkte senken würden. Damit deute sich vorerst ein Ende der Preisspirale an.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Unilever plc.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link