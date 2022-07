Börsenplätze Unilever-Aktie:



Kurzprofil Unilever PLC:



Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB, London Stock Exchange-Symbol: ULVR) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. (26.07.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB, London Stock Exchange-Symbol: ULVR) unter die Lupe.Der britische Lebensmittelgigant übertreffe abermals die Umsatzerwartungen und hebe die Prognosen an. Die zu Jahresbeginn angekündigte Reform der Segmente sei mittlerweile abgeschlossen.Unilever verweise in seinem aktuellen Zahlenwerk auf ein herausforderndes erstes Halbjahr, welches von hoher Inflation und schwächerem Wachstum geprägt gewesen sei. Der Konzern habe in H1 einen bereinigten Umsatzanstieg von 8,1% verzeichnet und damit die Prognosen in Höhe von 7,2% übertroffen. Der Anstieg sei vor allem den Preiserhöhungen geschuldet, welche den steigenden Kosten entgegenwirken sollten. Die Gastronomie- und Speiseeis-Sparte habe vor allem in jenen Märkten profitiert, welche nach den Schließungen im Vorjahr wieder geöffnet worden seien, wenngleich der Tourismus noch nicht wieder das Pre-Corona-Niveau erreicht habe. Der bereinigte Gewinn je Aktie sei um 1,0% gestiegen, einschließlich eines positiven Währungseffekts von 4,9%.Der Hersteller von Dove-Seife und Knorr-Bouillonwürfeln habe das Umsatzwachstum im Jahr 2022 bisher in einer Spanne von 4,5% bis 6,5% gesehen. Mit dem aktuellen Zahlenwerk werde die Prognose über das obere Ende der Spanne revidiert - allerdings ohne konkrete Zahlen zu nennen.Die letzte Empfehlung für die Unilever-Aktie lautete "Kauf", so Manuel Schleifer, Analyst der RBI. (Analyse vom 26.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity