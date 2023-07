Börsenplätze Unilever-Aktie:



Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB, London Stock Exchange-Symbol: ULVR) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten.



Wien (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB, London Stock Exchange-Symbol: ULVR) unter die Lupe.Unilever verweise in seinen aktuellen Zahlen auf ein herausforderndes erstes Halbjahr, das von Preiserhöhungen und einem marginalen Volumenrückgang aufgrund der grassierenden Inflation geprägt gewesen sei. Der Konzern habe im ersten Halbjahr einen Umsatzanstieg von 2,7% verzeichnet, was in etwa den Konsensschätzungen im Vorfeld entsprochen habe. Der Anstieg sei in erster Linie auf Preiserhöhungen von durchschnittlich 9,4% zurückzuführen, mit denen die gestiegenen Kosten ausgeglichen werden sollten. Die Preis- und Mengenentwicklung sei regional unterschiedlich verlaufen. Auf dem europäischen Markt sei das Wachstum ausschließlich durch Preiserhöhungen erzielt worden, während die Absatzmengen sogar rückläufig gewesen seien. In Asien, Afrika und Amerika hingegen habe der Absatz gesteigert werden können.Aufgeteilt nach Produktbereichen habe "Beauty & Wellbeing" mit starken Umsätzen bei Haar- und Hautpflegeprodukten den größten Ergebnisbeitrag geleistet, während "Nutrition" und "Ice Cream" vor allem von zweistelligen Preiserhöhungen profitiert hätten.Der bereinigte Gewinn je Aktie sei um 3,9% auf EUR 1,39 gestiegen, einschließlich eines negativen Währungseffekts von 5,3%. Die Prognosen von EUR 1,28 seien somit übertroffen worden. Der Anstieg sei im Wesentlichen auf die operative Entwicklung zurückzuführen. Die Verringerung der durchschnittlichen Aktienanzahl durch Aktienrückkäufe habe 1,2% beigetragen. Darüber hinaus sei der Abschluss der dritten Tranche des laufenden Aktienrückkaufprogramms mit einem Volumen von bis zu EUR 3 Mrd. bestätigt worden.Die letzte Empfehlung für die Unilever-Aktie lautete "Kauf", so Manuel Schleifer, Analyst der RBI. (Analyse vom 25.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity