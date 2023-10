Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Unilever-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Unilever-Aktie:

44,50 EUR -0,30% (27.10.2023, 11:06)



LSE-Aktienkurs Unilever-Aktie:

3.875,32 GBp -0,63% (27.10.2023, 11:00)



ISIN Unilever-Aktie:

GB00B10RZP78



WKN Unilever-Aktie:

A0JNE2



Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNVB



LSE-Symbol Unilever-Aktie:

ULVR



Kurzprofil Unilever PLC:



Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB, London Stock Exchange-Symbol: ULVR) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. (27.10.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB, London Stock Exchange-Symbol: ULVR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Unilever habe gestern auf ein durchwachsenes drittes Quartal 2023 zurückgeblickt, welches zwar ein im Rahmen der Erwartungen liegendes Umsatzwachstum von 5,2% mit sich gebracht, jedoch hinsichtlich der Absatzmengen enttäuscht habe. Diese hätten nämlich einen Rückgang von 0,6% verzeichnet, obwohl Konsensschätzungen einen Anstieg prognostiziert hätten.Besonders deutlich ausgefallen seien die Einbußen in Europa, wo sich das Absatzvolumen um 10,7% verringert habe. Dementsprechend sei die Steigerung des Umsatzes auf die Preiserhöhungen von 5,8% zurückzuführen gewesen, welche schneller vorangeschritten seien, als von Analyst:innen erwartet.Aufgeteilt nach Produktbereichen habe "Personal Care" mit starken Umsätzen bei Körperpflegeprodukten den größten Ergebnisbeitrag geleistet, während "Ice Cream" einen Umsatzrückgang aufgrund des Umstiegs von Verbrauchern auf preiswertere Formate verzeichnet habe.Der neue CEO Hein Schumacher habe gestern zudem seinen Plan zum Konzernumbau vorgelegt, welcher einen verstärkten Fokus auf die Schlüsselmarken des Unternehmens vorsehe. Laut dem Unilever-Chef habe der Konzern zuletzt nicht das eigene Potenzial ausschöpfen können. Außerdem sei angekündigt worden, dass der bisherige Leiter des Beauty-Bereichs Fernando Fernandez nun den Posten des CFO besetzen werde. Zu guter Letzt sei bekannt gegeben worden, dass zum Jahresende eine Dividende von EUR 0,43 pro Aktie ausgezahlt werde.Die Unilever-Aktie habe gestern um 2,8% niedriger geschlossen.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research für die Unilever-Aktie lautete "Kauf", so Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 27.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: