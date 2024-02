Börsenplätze Unilever-Aktie:



Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB, London Stock Exchange-Symbol: ULVR) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. (10.02.2024/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB, London Stock Exchange-Symbol: ULVR) weiterhin zu kaufen.In Q4 2023 habe Unilever einen Umsatz von EUR 14,2 Mrd. erzielt, was einem Wachstum von 4,7% entspreche und im Rahmen der Erwartungen gelegen habe. Nachdem der Konsumgüterkonzern in den vergangenen Quartalen noch mit rückläufigen Absatzmengen enttäuscht habe, habe er nun nach zehn Monaten erstmals wieder einen Anstieg von 1,8% vorweisen können. Der auf Preiserhöhungen zurückzuführende Umsatzzuwachs habe hingegen nur noch 2,8% ausgemacht. Auf Segmentebene hätten die Bereiche Beauty & Wellbeing sowie Personal Care mit +7,9% bzw. +6,4% die größten Umsatzsteigerungen verzeichnet, während Ice Cream als einzige Sparte einen leichten Rückgang habe hinnehmen müssen.Ausblick: Für das Geschäftsjahr 2024 erwarte Unilever einen Umsatzzuwachs in einer Spanne von 3% bis 5%. Darüber hinaus prognostiziere das Unternehmen eine moderate Verbesserung der operativen Marge.Das abgelaufene Quartal möge zwar passabel verlaufen sein, auf Gesamtjahressicht sei das Zahlenwerk jedoch schwach gewesen. Der neue CEO Hein Schumacher habe keinen Hehl daraus gemacht, in vielen Bereichen nicht ausreichend wettbewerbsfähig zu sein - erfrischend klare Worte, nach Jahren der Schönrederei. Die Reorganisation sei in vollem Gange. Diese umfasse unter anderem ein neues Führungsteam, verstärkte Investitionen in Markenaufbau sowie Fokussierung auf die Kernmarken bei gleichzeitiger Optimierung des Portfolios in Richtung Premiumsegment. Mit dem Einstieg des aktivistischen Investors Nelson Peltz sei Struktur in die Unternehmenskommunikation eingekehrt. Schleifer sei sich der Schwierigkeiten des Managements bewusst, welches unterschiedliche Geschäftsfelder mit geringen Synergien navigieren müsse. Aus Unternehmenssicht möge die breite Diversifikation der Cashflows Sinn ergeben, für die Anlegerschaft sei eine solche jedoch nicht unbedingt zielführend.Dem Rechnung tragend bestätigt Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine Empfehlung zum "Kauf", adaptiert jedoch das Kursziel von EUR 52,00 hinsichtlich der neuen Gewinnerwartungen. Letzteres ergebe sich mittels eines relativen Bewertungssatzes, welcher basierend auf KGV-Multiples auch eine im historischen Vergleich vertretbare Prämie zum Gesamtmarkt berücksichtige. (Analyse vom 09.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity