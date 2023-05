Dem Rechnung tragend, bestätigt Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine Empfehlung zum Kauf der Unilever-Aktie und hebt das Kursziel auf EUR 55 weiter an. Letzteres ergebe sich mittels eines relativen Bewertungssatzes, welcher basierend auf KGV-Multiples auch eine im historischen Vergleich vertretbare Prämie zum Gesamtmarkt berücksichtige. (Analyse vom 03.05.2023)



Kurzprofil Unilever PLC:



Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB, London Stock Exchange-Symbol: ULVR) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. (03.05.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB, London Stock Exchange-Symbol: ULVR) nach wie vor zu kaufen.Unilevers Umsatzanstieg (+10,5% auf EUR 14,8 Mrd.) im abgelaufenen Quartal sei über den Erwartungen ausgefallen und maßgeblich auf gestiegene Preise zurückzuführen gewesen. Unilever betone, die Intensität der Preisanstiege jedoch zurückgefahren zu haben, sodass unterm Strich keine Abstriche beim abgesetzten Volumen hätten gemacht werden müssen. Im Detail habe der Konzern die Preise seiner Produkte um 10,7% relativ zur Vergleichsperiode angehoben, wohingegen beispielsweise der Preisanstieg im vierten Quartal 2022 noch bei 13,3% gelegen habe. Die stärksten Zuwächse seien im Bereich Personal Care erzielt worden. Damit bestätige Unilever einen Trend, der bereits seit einiger Zeit beobachtet werden könne: Eine extrem gut laufende Kosmetikbranche.Mit Ende Dezember sei die zweite Tranche des Rückkaufprogrammes abgearbeitet worden. Im Zuge dessen seien Aktien im Umfang von EUR 750 Mio. zurückgekauft worden. Mitte März sei die dritte Tranche im Umfang von ebenfalls EUR 750 Mio. angekündigt worden, welche noch vor dem 23. Juli 2023 abgewickelt werden solle. Die vierteljährliche Zwischendividende für das erste Quartal betrage weiterhin EUR 0,4268.Unilever punkte inzwischen mit einer überdurchschnittlich hohen Eigenkapitalrentabilität jenseits von 40%. Diese sei zwar u.a. auch auf den (mittlerweile abnehmenden) Schuldenstand zurückzuführen, vor allem aber würden die nun wieder steigenden operativen Margen positiv beitragen.Bereits im letzten Jahr sei die Transformation in fünf neue Segmente abgeschlossen worden. Diese seien schlanker aufgebaut und deutlich mehr produktorientiert: Beauty & Wellbeing, Personal Care, Home Care, Nutrition und Ice Cream. Jede Einheit trage die volle Verantwortung und Rechenschaftspflicht für ihre Strategie, ihr Wachstum und ihren Gewinn. Das Einsparungspotenzial werde mit EUR 600 Mio. beziffert. Die neue Unternehmensstruktur ändere jedoch nichts am Umstand, dass Unilevers Geschäftsfelder untereinander wenig Synergien aufweisen würden. Kein Wunder, seien doch beispielsweise die Gemeinsamkeiten zwischen Waschmittel und Eiscreme ziemlich überschaubar. Die Ineffizienz solcher Mischkonzerne bedinge oftmals einen sogenannten Konglomeratsabschlag.Im Vergleich zur Peer-Group der Lebensmittelkonzerne stelle Unilever mit teils deutlichem Abstand einen der günstigsten Kandidaten dar. Wie bereits im obigen Punkt angeführt, sei dieser Discount aufgrund der Unternehmensstruktur aber durchaus gerechtfertigt. "Cheap for a reason" - wie es im Analysten-Jargon heiße. Im Vergleich zur eigenen Historie hingegen handle die Aktie aber weiterhin unterhalb des Medians der letzten zehn Jahre. Die Analysten der RBI würden die Aktie daher als attraktiv bewertet einstufen.Nach diversen erfolglosen Restrukturierungen scheine die aktuelle nun endlich die gewünschten Effekte zu bringen. Mit dem Einstieg von Nelson Peltz sei Struktur in die Unternehmenskommunikation eingekehrt - und das, obwohl Neo-CEO Hein Schumacher noch nicht einmal in Amt und Würden sei. Die Analysten der RBI seien sich der Schwierigkeiten des Managements bewusst, welches unterschiedliche Geschäftsfelder mit geringen Synergien navigieren müsse. Aus Unternehmenssicht möge die breite Diversifikation der Cashflows Sinn ergeben, für die Anlegerschaft sei eine solche jedoch nicht unbedingt zielführend. Aktionäre könnten wesentlich einfacher und vor allem günstiger selbst diversifizieren, indem sie schlicht Aktien aus unterschiedlichen Branchen akquirieren würden, anstatt in ein einziges Unternehmen zu investieren, welches einen langen und kostenintensiven Prozess durchlaufen müsse, um die gewünschte Struktur zu erreichen.Dass das Konglomerat Unilever daher mit einem gewissen Discount zu den Peers handle, sei durchaus gerechtfertigt. Die günstige Bewertung sei für die Analysten der RBI lange Zeit auch der Hauptgrund für eine Kaufempfehlung gewesen - stets mit dem Verweis, dass in dem Unternehmen zusätzliches Potenzial schlummere, welches bei besserem Management geweckt werden könnte.In der Aktieninfo vom Mai 2022 hätten die Analysten der RBI Unilevers Ambitionen zur Neuausrichtung honoriert und erwartet, dass diese bereits in den kommenden zwölf Monaten Früchte tragen werde. Und tatsächlich stehe die Aktie nun fast auf den Tag genau, ein Jahr später, bei dem RBI-Kursziel von EUR 50 (+16%) - dies aber nicht zulasten der Bewertung. Denn die erfreulichen Wachstumsraten hätten KGV & Co. bei steigenden Kursen gar unter den Schnitt der vergangenen zehn Jahre gedrückt. Unilever gelte daher weiterhin als attraktiv bewertet und biete weiteres Ertragspotenzial.