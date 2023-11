Börsenplätze Unilever-Aktie:



Kurzprofil Unilever PLC:



Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB, London Stock Exchange-Symbol: ULVR) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. (07.11.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB, London Stock Exchange-Symbol: ULVR).Unilever organisiere sich neu. Schon wieder. Diesmal aber hoffentlich durch fähigere Hände. Der Analyst sei zuversichtlich, dass es sich nicht nur um puren Aktionismus der neuen Unternehmensführung handele, sondern der Konzern auf lange Sicht sein Potenzial werde entfalten können.Nach diversen erfolglosen Reorganisationen werde nun die nächste in Angriff genommen. Mit dem Einstieg von Nelson Peltz sei Struktur in die Unternehmenskommunikation eingekehrt. Der Analyst sei sich der Schwierigkeiten des Managements bewusst, welches unterschiedliche Geschäftsfelder mit geringen Synergien navigieren müsse. Aus Unternehmenssicht möge die breite Diversifikation der Cashflows Sinn ergeben, für die Anlegerschaft sei eine solche jedoch nicht unbedingt zielführend.Aktionär:innen könnten wesentlich einfacher und vor allem günstiger selbst diversifizieren, indem sie schlicht Aktien aus unterschiedlichen Branchen akquirieren würden, anstatt in ein einziges Unternehmen zu investieren, welches einen langen und kostenintensiven Prozess durchlaufen müsse, um die gewünschte Struktur zu erreichen. Dass das Konglomerat Unilever daher mit einem gewissen Discount zu den Peers handele, sei durchaus gerechtfertigt. Die günstige Bewertung sei für den Analysten lange Zeit auch der Hauptgrund für eine Kaufempfehlung - stets mit dem Verweis, dass in dem Unternehmen zusätzliches Potenzial schlummere, welches bei besserem Management geweckt werden könnte.Dem Rechnung tragend bestätigt Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine Empfehlung zum Kauf, adaptiert jedoch das Kursziel hinsichtlich der neuen Gewinnerwartungen auf 50,00 EUR. Letzteres ergebe sich mittels eines relativen Bewertungssatzes, welcher basierend auf KGV-Multiples auch eine im historischen Vergleich vertretbare Prämie zum Gesamtmarkt berücksichtige. (Analyse vom 07.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity