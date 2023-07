LSE-Aktienkurs Unilever-Aktie:

4.212,00 GBp +4,82% (25.07.2023, 16:06)



ISIN Unilever-Aktie:

GB00B10RZP78



WKN Unilever-Aktie:

A0JNE2



Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNVB



LSE-Symbol Unilever-Aktie:

ULVR



Kurzprofil Unilever PLC:



Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB, London Stock Exchange-Symbol: ULVR) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. (25.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB, London Stock Exchange-Symbol: ULVR) unter die Lupe.Am Dienstag springe die Aktie von Unilever um fast 5% auf 48,985 Euro an - der Grund seien besser als erwartet ausgefallene Zahlen für das erste Halbjahr. Zudem habe der britisch-niederländische Konsumgüterkonzern die Jahresprognose angehoben.Nach den starken Zahlen und dem guten Ausblick habe die Börse Unilever wiederentdeckt. Nun werde es spannend, ob der Aktie der Ausbruch über die 51-Euro-Marke gelinge, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.07.2023)Börsenplätze Unilever-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Unilever-Aktie:48,985 EUR +5,19% (25.07.2023, 16:20)