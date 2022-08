LSE-Aktienkurs Unilever-Aktie:

Kurzprofil Unilever PLC:



Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB, London Stock Exchange-Symbol: ULVR) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. (04.08.2022/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Unilever: Kräftiges Wachstum - AktienanalysePreiserhöhungen haben dem Konsumgüterkonzern Unilever (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB, London Stock Exchange-Symbol: ULVR) auch im zweiten Quartal ein überraschend kräftiges Wachstum beschert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zudem profitiere das Unternehmen vom schwachen Euro. Der Umsatz habe um 17,5 Prozent auf 15,8 Mrd. Euro zugelegt, organisch sei es um 8,8 Prozent aufwärts gegangen. Man habe mit Preiserhöhungen einen Teil des Inflationsdrucks abschwächen können, habe Vorstandschef Alan Jope erklärt. Daher sei er zuversichtlich, im Gesamtjahr einen Umsatzanstieg über der Prognose von 4,5 bis 6,5 Prozent zu schaffen. Viele Analysten würden die Prognose angesichts eines Umsatzwachstums von 8,1 Prozent auf 29,6 Mrd. Euro im ersten Halbjahr für zu konservativ halten. Auch bei der operativen Marge seien sie zuversichtlicher als der Konzern, der für 2022 einen Wert am unteren Ende der bisherigen Spanne von 16 bis 17 Prozent in Aussicht stelle - und würden dabei auf die zuletzt gesunkenen Rohstoffpreise verweisen. Dies sei in der Kostenprognose für das zweite Halbjahr, die unverändert auf rund 2,6 Mrd. Euro laute, nicht ausreichend berücksichtigt.Auch am Markt scheine sich die Meinung durchzusetzen, dass der Konzern mit seinem Jahresausblick zu tiefstaple. Die Unilever-Aktie legte auf Monatssicht um fast sieben Prozent zu und notiert damit nur noch knapp unter dem Jahreshoch, das sie im Januar bei gut 49 Euro markiert hatte, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 30/2022)Börsenplätze Unilever-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Unilever-Aktie:47,49 EUR +0,65% (04.08.2022, 12:15)